Полезно и экономно: минчане на день отказались от машин в пользу велосипедов

Сотни минчан сегодня отказались от метро и автобусов и поехали на работу на велосипеде. Белорусская столица присоединилась к всемирной экологической акции. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова тоже покрутила педали.

Поддержать экологическую акцию просто: из автомобиля пересесть на двухколесный транспорт. И плюс приятный сюрприз: сегодня за любовь к велосипедам угощали фруктами.

В столице такие «энергетические точки» начали работать с семи утра. Люди подъезжали один за другим: кто в спортивном костюме, кто в деловом – дресс-код на службе никто не отменял.



«Это хорошо для здоровья, экономно по времени, не надо платить. Одни плюсы, минусов совсем не вижу», – указала жительница Минска Анастасия Васько.



«Без велосипеда я не представляю свою жизнь. Не понимаю, почему летом люди на транспорте ездят, когда есть вот такое замечательно средство?» – отметил минчанин Дмитрий Шинкевич.

Александр каждое утро вместо автобуса выбирает велосипед. За рулем двухколесного по 40 км в день: на работу и обратно. Говорит, это хороший способ зарядиться энергией, а еще похудеть. За летний сезон минус 5 кг.



«Последние два года сделали очень хорошие съезды, практически нет высоких бордюров. По трем основным трассам города высокие бордюры убрали полностью», – сказал житель белорусской столицы Александр Зеленьков.



Акция – одно из мероприятий Европейской недели мобильности. Она проходит во всем мире. В Беларуси к ней подключились 64 города и деревни.

«Акция пользуется популярностью. В этом году просто фруктов даже не хватает, и количество точек увеличилось. Виден рост велосипедистов и других участников движения, которые выбирают экологический транспорт: самокаты, моноколеса», – указал активист Минского велосипедного общества Максим Пучинский.



Протяженность велотрасс в Минске составляет почти 200 км, а число велосипедистов за последние годы увеличилось втрое, становится все меньше поводов толкаться в душном метро или простаивать в автомобильных заторах.

В эту субботу столица Беларуси присоединиться еще к одной Всемирной экологической акции – День без автомобиля. Водители, которые в этот день выберут общественный транспорт, смогут проехать в нем бесплатно, предъявив права и техпаспорт.