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Полезно и экономно: минчане на день отказались от машин в пользу велосипедов
21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сотни минчан сегодня отказались от метро и автобусов и поехали на работу на велосипеде. Белорусская столица присоединилась к всемирной экологической акции. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова тоже покрутила педали.
Поддержать экологическую акцию просто: из автомобиля пересесть на двухколесный транспорт. И плюс приятный сюрприз: сегодня за любовь к велосипедам угощали фруктами.
В столице такие «энергетические точки» начали работать с семи утра. Люди подъезжали один за другим: кто в спортивном костюме, кто в деловом – дресс-код на службе никто не отменял.
Александр каждое утро вместо автобуса выбирает велосипед. За рулем двухколесного по 40 км в день: на работу и обратно. Говорит, это хороший способ зарядиться энергией, а еще похудеть. За летний сезон минус 5 кг.
«Акция пользуется популярностью. В этом году просто фруктов даже не хватает, и количество точек увеличилось. Виден рост велосипедистов и других участников движения, которые выбирают экологический транспорт: самокаты, моноколеса», – указал активист Минского велосипедного общества Максим Пучинский.
В эту субботу столица Беларуси присоединиться еще к одной Всемирной экологической акции – День без автомобиля. Водители, которые в этот день выберут общественный транспорт, смогут проехать в нем бесплатно, предъявив права и техпаспорт.
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Акция – одно из мероприятий Европейской недели мобильности. Она проходит во всем мире. В Беларуси к ней подключились 64 города и деревни.
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