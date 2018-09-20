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Как колебания курсов валют повлияют на стоимость квартир

21.09.2018 14:17 — Разное | Myfin  
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фото: Myfin.by

Как колебания курсов валют повлияют на стоимость квартир

– Нестабильность обменных курсов валют – это бич, преследующий белорусскую экономику уже который год. Отрицать его влияние на цены и покупательский спрос было бы неразумно, – рассказывает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко. – По сложившейся практике, стоимость недвижимости продавцами устанавливается в долларах, а покупатели получают зарплату в белорусских рублях, поэтому при отсутствии роста доходов и одновременном увеличении курса валют, квартиры в рублях становятся «дороже», а покупательская способность снижается.

Сценарии в зависимости от роста курса доллара

По данным аналитиков «Твоей столицы», в зависимости от того, насколько сильно и быстро растет обменный курс валют, ситуация может развиваться, как минимум, по двум сценариям:

1. Если курс растет постепенно и непродолжительное время, то это активизирует покупателей – ведь они понимают, что с каждым повышением квартира становится для них дороже.

В дальнейшем, если курс продолжает расти или увеличиваются его темпы, то картина всегда одна – начинается стагнация рынка. Количество сделок снижается, начинает расти количество предлагающихся на продажу квартир и конкуренция между продавцами – все это начинает давить на цены.

2. Если происходит резкий скачок обменного курса валют, то это оказывает психологическое давление на покупателя, заставляя его откладывать покупку.

В итоге, все эти валютно-курсовые коллапсы приводят к значительному снижению количества продаваемых квартир на период порядка 2-4 месяцев. По истечение этого периода, как правило, цены стабилизируются, рынок восстанавливается.

В частности, подобные ситуации наблюдались в мае и сентябре 2011 года, а также в январе и августе 2015 г.

Как покупатели выходят из ситуации

– Несмотря на все экономические невзгоды, которые обрушиваются, в первую очередь, на покупателей, необходимость в покупке и/или обмене квартиры никуда не уходит. Поэтому фокус спроса смещается на квартиры подешевле. Только не на квартиры в откровенно-плачевном состоянии (серьезный ремонт – это тоже серьезные затраты), а, например, на квартиры старого жилого фонда – хрущевки-брежневки. Благодаря маленьким площадям и почтенному возрасту, их средняя стоимость ниже. А поскольку в большинстве таких домов уже сделан капремонт, и зачастую квартиры имеют современную отделку, то жизнь в пятиэтажке 60-х годов постройки, особенно при недостатке денег, уже не так смущает.

Но это совсем не значит, что квартиры в стандартных панельных или в свежих каркасных домах будут дешеветь, а цены на хрущевки-брежневки останутся на месте – нет. При проседании спроса, снижение цен коснется всех типов квартир – кого-то в большей, а кого-то в меньшей степени.

Ведь продавцам тоже необходимо продать, и лишь считанные единицы из них могут позволить себе ждать годами. Когда в предложении находится более 7 тыс. квартир, и этот объем ежемесячно пополняется новыми квартирами, при этом продается в месяц от силы 700-800 квартир, то даже самые стойкие пойдут на встречу заинтересованному покупателю.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лето заставило продавцов квартир понервничать в июле спрос неожиданно, но весьма ощутимо просел.
 
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