"Я благодарен вам, что нашли время" Румас встретился в Сочи с Медведевым

цитирует Румаса пресс-служба Совета министров Беларуси. «Я благодарен вам, что вы нашли время сегодня встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали в это время по вопросам, которые они курируют. И ваше предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, уже сегодня воплощается. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко доложил мне, что группа уже работает. И новый посол России в Беларуси Михаил Бабич уже тоже включился в эту работу», —Румаса пресс-служба Совета министров Беларуси.













Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что на переговорах в Сочи сторонам предстоит обсудить как текущие проекты, так и развитие отношений между Россией и Беларусью. В целом ситуацию в сотрудничестве двух стран он охарактеризовал как неплохую, но...





«Есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества и в других областях», — добавил Медведев.