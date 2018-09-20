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"Я благодарен вам, что нашли время" Румас встретился в Сочи с Медведевым
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 21 сентября в Сочи встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Я благодарен вам, что вы нашли время сегодня встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали в это время по вопросам, которые они курируют. И ваше предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, уже сегодня воплощается. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко доложил мне, что группа уже работает. И новый посол России в Беларуси Михаил Бабич уже тоже включился в эту работу», —
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что на переговорах в Сочи сторонам предстоит обсудить как текущие проекты, так и развитие отношений между Россией и Беларусью. В целом ситуацию в сотрудничестве двух стран он охарактеризовал как неплохую, но...
«Есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества и в других областях», — добавил Медведев.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 21 сентября в Сочи встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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