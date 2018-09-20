ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я благодарен вам, что нашли время" Румас встретился в Сочи с Медведевым

21.09.2018 14:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 21 сентября в Сочи встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Я благодарен вам, что вы нашли время сегодня встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали в это время по вопросам, которые они курируют. И ваше предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, уже сегодня воплощается. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко доложил мне, что группа уже работает. И новый посол России в Беларуси Михаил Бабич уже тоже включился в эту работу», — цитирует Румаса пресс-служба Совета министров Беларуси.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что на переговорах в Сочи сторонам предстоит обсудить как текущие проекты, так и развитие отношений между Россией и Беларусью. В целом ситуацию в сотрудничестве двух стран он охарактеризовал как неплохую, но...

«Есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества и в других областях», — добавил Медведев.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 21 сентября в Сочи встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор «Белэнергосетьпроект» задержан при получении взятки в 20 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика