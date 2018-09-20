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Белорусский рубль продолжает отыгрывать потери

21.09.2018 14:53 — Разное | Партизан  
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Торги в пятницу завершились укреплением белорусского рубля к доллару и российскому рублю.

Валютная корзина подешевела на 0,19%, а с начала недели уже на 1,09%, но по сравнению с началом сентября её значение выросло на 1,34%. Это более чем в три раза превышает итоги августа, пишет select.by

Курс доллара обвалился на 0,0096 рубля до 2,0788 BYN/USD. Доллар падает уже семь торгов подряд. За это время его курс рухнул на 0,0893 рубля.

До этого доллар стремительно дорожал 12 торгов подряд и успел подорожать на 0,1130 рубля. Таким образом, белорусскому рублю за последнее время удалось почти на 80% отыграть потери конца августа — первой половины сентября.

Курс евро вырос на 0,0064 рубля до 2,4500 BYN/EUR это случилось впервые с 12 сентября 2018 года. За предыдущие семь торгов курс евро обвалился на 0,0751 рубля и оказался на минимуме за 16 дней.

Курс российского рубля снизился на 0,0064 рубля до 3,1389 BYN/100 RUB и покинул максимальный уровень за последние 43 дня, на котором оказался вчера.

Итоги недели 17—21 сентября 2018 на валютном рынке Беларуси

курс доллара с начала недели рухнул на 2,80%;
курс евро обвалился на 1,98%;
курс российского рубля вырос лишь на 0,32%;
валютная корзина стала легче на 1,09%.

Россия

Уходя на выходные Банк России установил новые курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара снизился ещё на 22 копейки до 66,2497 USD/RUB это минимальный уровень за 1,5 месяца;
курс евро наоборот вырос на 32 копейки до 78,0753 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в пятницу завершились укреплением белорусского рубля к доллару и российскому рублю.
 
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