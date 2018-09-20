Белорусский рубль продолжает отыгрывать потери

select.by Валютная корзина подешевела на 0,19%, а с начала недели уже на 1,09%, но по сравнению с началом сентября её значение выросло на 1,34%. Это более чем в три раза превышает итоги августа, пишет





Курс доллара обвалился на 0,0096 рубля до 2,0788 BYN/USD. Доллар падает уже семь торгов подряд. За это время его курс рухнул на 0,0893 рубля.





До этого доллар стремительно дорожал 12 торгов подряд и успел подорожать на 0,1130 рубля. Таким образом, белорусскому рублю за последнее время удалось почти на 80% отыграть потери конца августа — первой половины сентября.





Курс евро вырос на 0,0064 рубля до 2,4500 BYN/EUR это случилось впервые с 12 сентября 2018 года. За предыдущие семь торгов курс евро обвалился на 0,0751 рубля и оказался на минимуме за 16 дней.





Курс российского рубля снизился на 0,0064 рубля до 3,1389 BYN/100 RUB и покинул максимальный уровень за последние 43 дня, на котором оказался вчера.





Итоги недели 17—21 сентября 2018 на валютном рынке Беларуси





курс доллара с начала недели рухнул на 2,80%;

курс евро обвалился на 1,98%;

курс российского рубля вырос лишь на 0,32%;

валютная корзина стала легче на 1,09%.





Россия





Уходя на выходные Банк России установил новые курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара снизился ещё на 22 копейки до 66,2497 USD/RUB это минимальный уровень за 1,5 месяца;

курс евро наоборот вырос на 32 копейки до 78,0753 EUR/RUB.