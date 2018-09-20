Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий неизлечимый вирус

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.





«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», — сказал Нгуен Куок Чиеу.





По его словам, это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.





«Эксперты и врачи из Японии занимались лечением президента около года, но нет лекарств, чтобы полностью излечить эту болезнь, ее можно было только замедлить», — сказал Нгуен Куок Чиеу.





РБК По его словам, состояние президента резко ухудшилось 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября не приходя в сознание скончался, передает





Напомним, в июне 2017 года Чан Дай Куанг был с вищитом в Беларуси.



