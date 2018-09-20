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Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий неизлечимый вирус
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно.
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.
«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», — сказал Нгуен Куок Чиеу.
По его словам, это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.
«Эксперты и врачи из Японии занимались лечением президента около года, но нет лекарств, чтобы полностью излечить эту болезнь, ее можно было только замедлить», — сказал Нгуен Куок Чиеу.
По его словам, состояние президента резко ухудшилось 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября не приходя в сознание скончался, передает
Напомним, в июне 2017 года Чан Дай Куанг был с вищитом в Беларуси.
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно.
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