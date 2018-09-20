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Причиной смерти президента Вьетнама стал редкий неизлечимый вирус

21.09.2018 14:32 — Разное | Партизан  
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием. Об этом сообщил Нгуен Куок Чиеу, глава специального медицинского управления Вьетнама, ответственного за заботу о здоровье руководителей этой страны, сообщает VnExpress.

«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», — сказал Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, это заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также в Японии.

«Эксперты и врачи из Японии занимались лечением президента около года, но нет лекарств, чтобы полностью излечить эту болезнь, ее можно было только замедлить», — сказал Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, состояние президента резко ухудшилось 19 сентября, после чего его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня Чан Дай Куанг впал в кому, а утром 21 сентября не приходя в сознание скончался, передает РБК

Напомним, в июне 2017 года Чан Дай Куанг был с вищитом в Беларуси.


 
 
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от редкой вирусной болезни. По словам медиков, излечить эту болезнь было невозможно.
 
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