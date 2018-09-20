В Кремле ожидают, что переговоры Путина и Лукашенко будут содержательными

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко обещают быть продолжительными и содержательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в Сочи прекрасная погода, и в эту прекрасную погоду с минуты на минуту начнутся переговоры с президентом Лукашенко, который здесь с рабочим визитом. Переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что вопросов на повестке дня много, поскольку отношения России и Беларуси "очень насыщены и многовекторны".