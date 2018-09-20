Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отказать белорусскому АО "Паритетбанк" в покупке 100% акций ПАО "Сбербанк" (Киев).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение принято 14 сентября в связи с неподачей достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Как сообщалось, НБУ 25 июля 2018 года повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка.

В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.

Руководство Паритбанка в июле заявляло, что после первого отказа учло все требования украинского Нацбанка.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от Нацбанка Украины по итогам второй попытки.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (38,81 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.