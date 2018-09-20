Fitch понизил прогноз роста глобального ВВП на 2019 год из-за торгового спора США и КНР

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год, отметив, что протекционизм США в торговой политике уже достиг точки, когда он начинает оказывать существенное давление на перспективы глобального экономического подъема.

Прогноз роста мирового ВВП на 2019 год понижен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,1%, прогноз экономического подъема в Китае на тот же год ухудшен на 0,2 п.п., до 6,1%, говорится в сообщении Fitch.

"Торговый спор США и Китая вынудил нас понизить прогноз роста мировой экономики на следующий год", - отмечается в обзоре агентства.

Fitch подтвердило прогноз повышения глобального ВВП в 2018 году на уровне 3,3% по сравнению с 3,2%, зафиксированными в 2017 году. В обзоре Fitch отмечается, что темпы подъема остаются существенно выше среднего уровня за долгосрочный период, составляющего 2,6%.

"Торговая война уже стала реальностью, - говорит главный экономист Fitch Брайан Култон. - Недавно объявленное Штатами введение пошлин на дополнительные товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд в год окажет существенное влияние на глобальный рост".

В обзоре агентства отмечается, что глобальный рост стал менее сбалансированным и менее синхронным.

"Темпы увеличения совокупного спроса ускоряются наиболее быстрыми темпами в экономике, имеющей наименьший нереализованный потенциал, то есть в США. Это усиливает расхождение условий для монетарной политики и создает дополнительную волатильность обменных курсов", - отмечают в Fitch.

"На фоне ожидаемого глобального сворачивания количественного стимулирования (QE) в следующем году, рост стоимости финансирования в долларах США, вероятно, продолжит создавать давление на заемщиков, учитывая огромную значимость доллара в международном финансировании. Это скажется на росте в emerging markets, в связи с чем мы ухудшаем прогнозы для них", - говорится в обзоре.

"Одной из причин расхождения перспектив роста является бюджетная политика, которая является агрессивно стимулирующей в США и гораздо более близкой к нейтральной в еврозоне", - отмечают эксперты агентства.

Fitch повысило на 0,1 п.п. - до 2,9% прогноз роста американской экономики на 2018 год, отметив улучшение ее краткосрочных перспектив.

В случае еврозоны, по мнению агентства, экономический рост достиг своего пика. В связи с этим Fitch ухудшило прогноз подъема ВВП еврозоны на текущий год на 0,3 п.п., до 2%.

Эксперты агентства также отметили увеличение признаков того, что меры по сдерживанию роста кредитования в Китае, предпринятые ранее властями страны, привели к ослаблению внутреннего спроса.

"Мы не думаем, что нынешнее смягчение политики китайских властей позволит полностью нивелировать последствия действий США, в связи с чем ожидаем сокращения темпов роста ВВП КНР в 2019 году до 6,1% с 6,6% в текущем году", - говорится в обзоре.

Прогноз экономического роста в странах emerging markets на 2018 год был понижен агентством на 0,1 п.п., до 5,2%, на 2019 год - на 0,3 п.п., до 4,8%.

Замедление темпов мирового экономического подъема в 2019 году будет сопровождаться важным изменением глобальной монетарной политики, в частности, изменением совокупного объема активов четырех крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, Европейского центрального банка, Банка Японии и Банка Англии), приобретенных ранее в рамках программ QE, отмечают эксперты агентства.

"С учетом того, что четыре ЦБ приобретали активы на сумму в среднем более $1 трлн в год с 2009 года, перспектива явного уменьшения ликвидности у центробанков, вероятно, будет иметь серьезные последствия. Среди таких последствий - повышательное давление на доходности глобальных гособлигаций, а также рост волатильности финансовых рынков", - говорится в обзоре Fitch.