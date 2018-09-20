МЧС объявило оранжевый уровень опасности на утро понедельника

МЧС Минской области объявило оранжевый уровень опасности на 24 и 25 сентября.

Информацию о неблагоприятных погодных условиях подтвердил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 24 сентября, ночью по юго-западу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с (шторм). 25 сентября на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами 15-20 м/с, ночью местами до 22-27 м/с.

В Минске 24 сентября утром и днем - продолжительный сильный дождь и усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами по городу до 22-25 м/с. 25 сентября сохранится усиление ветра порывами 15-20 м/с, ночью местами по городу до 22-25 м/с.