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22 сентября остоится лекция лауреата Нобелевской премии Кеннета Брокмана

21.09.2018 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
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22 сентября остоится лекция лауреата Нобелевской премии Кеннета Брокмана
Фото из открытых источников

Проект «Беларускія уікэнды» приглашает на эксклюзивное событие. 22 сентября в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоится лекция обладателя Нобелевской премии Кеннета Брокмана и показ фильма «Книга Илая» на белорусском языке. Перевод и озвучка были осуществлены компанией «Кінаконг» при поддержке velcom в рамках проекта «Беларускія ўікэнды».


22 сентября остоится лекция лауреата Нобелевской премии Кеннета Брокмана
Фото: Фото из открытых источников

Кеннет Брокман в составе команды МАГАТЭ получил Нобелевскую премию мира в 2005 году как директор по безопасности ядерных установок этой организации. Премия была вручена за усилия по предотвращению использования ядерной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях, что являлось непосредственной сферой деятельности господина Брокмана. Этой же теме будет посвящена и его лекция: ученый будет рассказывать про опасность ядерного оружия и про те усилия, которые предпринимаются, чтобы ядерный апокалипсис на Земле стал невозможен, а также про использование ядерных технологий в мирных целях. Кроме того, Кеннет поделится своими размышлениями про фильм «Книга Илая», который ждет зрителей после лекции.

В нем представлена картина мира, пережившего атомную войну. Окружающее пространство превратилось в сожженную солнцем пустыню, люди ведут примитивную жизнь и ведут борьбу не на жизнь, а на смерть за вещи, которые раньше считались мусором. Но главный герой Илай не только помнит время до войны, но и владеет книгой, которая обладает силой исправить ситуацию. Однако эту силу жаждут получить и другие, и они не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть ей…

Начало лекции и показа – в 17:00. Главные роли в «Книге Илая» исполнили Дензел Вашингтон, Гари Олдман и Мила Кунис. Лента справедливо считает одним из ярких представителей жанра постапокалипсис в кинематографе. На белорусский язык фильм героев «Книги Илая» озвучили Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Змитер Солодуха, Анна Хитрик, Алесь Молчанов, Владимир Глотов.

Проект «Беларускія ўікэнды» при поддержке компании velcom дает посетителям кинотеатров Минска и других городов возможность увидеть заслуживающие внимания фильмы зарубежного производства в профессиональной белорусскоязычной озвучке.

 
Теги: Минск
 
 
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22 сентября в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоится лекция обладателя Нобелевской премии Кеннета Брокмана и показ фильма «Книга Илая» на белорусском языке.
 
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