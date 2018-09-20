Определен лучший техник-осеменатор района

Сегодня на базе ОАО «Юбилейный-Агро» прошел районный конкурс работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.





Целью проведения конкурса является совершенствование техники осеменения скота, повышение профессионального мастерства работников, а также популяризация данной профессии среди работников животноводства. Техники-осеменаторы показали, как следует организовывать рабочее место, подготавливать инструменты к осеменению, оттаиванию и определять качество семени под микроскопом. Одним из главных критериев оценки стали результаты практической работы конкурсантов в 2018 году. Практические и теоретические знания участников оценивала компетентная судейская комиссия в составе зоотехника-селекционера РСУП «Гомельгосплемпредприятие» Буда-Кошелевский филиал Татьяны Войтовой и ветврача-гинеколога районной ветеринарной станции Юрия Жилюка.

По итогам конкурса лучший результат показала техник-осеменатор Вера Карпова из ОАО «Николаевка». Участникам, занявшим призовые места, вручены денежные награды.



































Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.