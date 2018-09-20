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Два белорусских футболиста включены в символическую сборную тура Лиги Европы
Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и защитник «Краснодара» Александр Мартынович вошли в символическую сборную первого тура Лиги Европы.
Напомним, что в первом туре БАТЭ выиграл в гостях у венгерского «Види» — 2:0, а «Краснодар» одолел в Турции «Акхисар» — 1:0.
Вратарь: Денис Щербицкий (БАТЭ).
Защитники: Йоаким Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Люстиг («Селтик»).
Полузащитники: Рафинья Диас («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавертц («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб).
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и защитник "Краснодара" Александр Мартынович вошли в символическую сборную первого тура Лиги Европы.
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