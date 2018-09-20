



В целях изучения хода заготовки кормов, их качества, условий хранения в сельхозорганизациях области в Комитете госконтроля Могилевской области 24 сентября 2018 года будет проведена «горячая линия» с населением на тему: «Заготовка кормов, их качество и условия хранения в сельхозорганизациях области».

В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 25-87-47 могут сообщить спе­циалистам КГК информацию о ненадлежащем хранении кормов, их качестве, а также о конкретных нарушениях и бесхозяйственности при скармливании их животным.