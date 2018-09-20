Белорусские хирурги выполнили уникальную операцию на сердце ребенка

Операция Damus-Rastelli впервые в Беларуси и на территории СНГ была выполнена в РНПЦ детской хирургии ребёнку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца.

Хирургическое вмешательство длилось около 14 часов. Сердце трехмесячного ребёнка было остановлено на 3 часа, однако по прошествии этого времени оно забилось будучи уже здоровым.

Обычно пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к трём-четырём годам их жизни, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.