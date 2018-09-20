В первый бизнес привел перелом, во второй – декрет. История проектов о танцах и детях



Мария Дудик. Фото из личного архива

С раннего детства Мария Дудик занималась танцами. Когда она выросла, танцы стали ее профессией, а потом и бизнесом — 20 лет назад в ее жизни появилась Детская школа спортивного танца «Фиеста» . А после рождения второго ребенка Мария открыла еще одно направление — Детский центр развития и фитнеса «Лёлек» . О любви к танцам, детям и том, как одновременно вести два дела, Мария рассказала «Про бизнес».

Все началось с танца и… гипса

— Всю свою жизнь, начиная с 5 лет, я танцевала. Это были спортивные бальные танцы. Уже в 15 лет начала тренировать сама, вела кружок в школе на четверть ставки. После окончания педуниверситета по специальности «учитель начальных классов» отработала два года по распределению в Минском Дворце детей и молодежи, преподавала там спортивный танец.

Но школьная рутина проникла даже в дополнительное образование. Мне приходилось заполнять многочисленные журналы и отчеты, особого смысла и пользы в которых я не видела. Я творческий и эмоциональный человек, мне важны результаты детей, их интерес и любовь к танцам. Также я уделяла большое внимание работе с родителями. Я понимала, что родительское терпение и серьезное отношение к увлечению своих детей играют важную роль в занятии танцами. Я видела это и на примере своей семьи: мама отвела и меня, и брата в танцы в пятилетнем возрасте, и когда мой брат, пытаясь отвертеться от них, спросил, сколько еще он будет танцевать, получил ответ: «Пока я жива». Наша мама, слава Богу, жива, и мы оба в танцах до сих пор…



Фото предоставлено автором

Возможно, я бы проработала во Дворце детей и молодежи больше, смирилась бы с рутиной, но жизнь мне дала подсказку, вернее время — подумать, почитать книги, построить планы. Я поскользнулась на улице, упала и сломала ногу, травма была серьезная.

Полгода я приезжала посмотреть на соревнования своих детей в гипсе и на костылях, переживала за них. И тогда же поняла, что мне нравится заниматься только тем, что имеет непосредственное отношение к танцам и спортивному результату. Бюрократия — не для меня.

Выздоровев, я подала заявление на увольнение и оформила ИП.

Бизнес на танцах

В 2001 году я присоединилась к двум тренерам-танцорам, которые в 1996 году создали танцевальную школу «Фиеста». Ребята тоже были индивидуальными предпринимателями, нас это устраивало. Позже один из них ушел из бизнеса, нас осталось двое. Моя коллега отвечала за творческую составляющую, я — за экономику. К тому времени я закончила магистратуру БГУ по специальности «Социальная психология и педагогика» и отучилась в Нархозе, в Высшей школе управления и бизнеса, на факультете «Финансы и кредит».



Фото предоставлено автором

В какой-то период попробовали перейти на ООО, но увидели, что расходы сильно выросли: нам понадобились юрист, бухгалтер, юридический адрес. А суть основной работы не изменилась… Решили закрыть ООО и продолжили работать как ИП.

Преподавали спортивный танец, учили детей танцевать «с нуля». Мамы, у которых дети давно занимаются спортивными бальными танцами, называют их «больнЫе танцы» — ими реально заболеваешь, в хорошем смысле этого слова.

Это коммерческий вид спорта, и он никак не поддерживается государством, все держится на плечах «заболевших» родителей. Даже если выиграть Чемпионат Беларуси и ехать на Чемпионат мира, там бесплатно предоставляется только проживание, за все остальное нужно платить самим. Все начинается с небольших доступных сумм, но, если ты приходишь к большим спортивным результатам, расходы ощутимо вырастают — семинары, поездки по другим странам, новые костюмы, оплата турниров и так далее.



Фото предоставлено автором

Для занятий мы берем в школах залы в почасовую аренду. Работа ведется по схеме: приехал со своими бумагами, магнитофоном, переоделся, провел занятие, поговорил с родителями, собрал свои вещи — и уехал.

Никакой рекламы мы тогда не давали, соцсетей раньше тоже не было. Просто обращались к руководству школ, и снимали там в аренду зал. Нам разрешали пройти по классам и пригласить детей на бесплатные пробные занятия. В некоторых школах перед первыми родительскими собраниями устраивались ярмарки дополнительных кружков и секций, где мы раздавали рекламные материалы и приглашали на первую тренировку. Нравились занятия детям, мамам — начинали подтягиваться друзья и знакомые. Сарафанное радио было и остается нашей основной рекламой.

Сейчас, конечно, есть и сайт, и соцсети, и Инстаграм , размещаем контекстную рекламу. Многих привлекает то, что есть бесплатные пробные занятия.

Сначала филиалы школы танца были только в Минске, затем поступил запрос из города Слуцка… А дальше нас стали находить из других городов — звонили из администраций районов, школ.

Сейчас у «Фиесты» 20 филиалов в 15 городах Минской области. Одновременно у нас учатся около 500 детей, в основном возраста 5−8 лет.

Основной набор в августе-сентябре и дополнительный — в феврале. За все время, более 20 лет, в нашей танцевальной школе отучилось более 5000 учеников. Работают 10 тренеров, это бывшие танцоры, финалисты и призеры международных и республиканских соревнований, выпускники БГУФК, мастера спорта по спортивным танцам. Они часто ездят на семинары, повышают свой профессиональный уровень.



Фото предоставлено автором

Я и сама отработала тренером 22 года. За 2 дня до рождения первого ребенка 11 лет назад еще болела за своих подопечных на турнире, а когда дочке исполнилось 2 месяца, вышла на работу. 4 года назад, после рождения второго ребенка, решила немного снизить свою нагрузку и оставила за собой только административные вопросы. Но это тоже немало: на мне все контакты с руководствами школ, продвижение. Как минимум 3 месяца в году провожу в разъездах по филиалам, «в полях»", чтобы пообщаться с родителями, провести собрания (в каждом филиале их 3 в году — итого больше 60!).

Последние 10 лет «Фиеста» — мой самостоятельный проект, коллега занялась развитием своей школы танцев.

За счет того, что компания ведет деятельность давно и процессы отлажены, многое работает уже «на автомате» без моего большого вмешательства. У нас есть администратор, которая с нами уже более 10 лет и может ответить на любой вопрос — ведь она мама двух «оттанцевавших» детей.

Воплощение мечты — детский центр

А с рождением второго ребенка мне захотелось воплотить в жизнь свою давнюю мечту, и в 2016 году я самостоятельно открыла детский центр развития и фитнеса «Лёлек». Название придумалось легко — так мы зовем дома сына Алексея.



Фото предоставлено автором

Я за социализацию и раннее развитие детей. Когда-то, чтобы найти хороший развивающий центр для старшей дочери, мы обошли их штук пять, но все они не соответствовали моим представлениям о детских клубах. Основная идея моего детского центра в том, что родителям не нужно возить ребенка по всему городу на разные кружки, а можно в одном месте найти возможности для разностороннего развития творческой личности каждого ребенка.

У нас есть уроки творчества, спортивные и обучающие занятия, иностранные языки (сначала был английский, добавили китайский), занятия с логопедом и, конечно, танцы. Есть мини-сад, где родители могут оставить детей на время. Стали проводить дни рождения.

Мне важно, чтобы в нашем центре и родители чувствовали себя комфортно. Для них мы сделали большой холл, где есть розетки, Wi-Fi и возможность выпить горячий напиток. В группах висят камеры, а в холлах на экране родители могут в режиме реально времени видеть, чем занимаются их дети в кабинете. Не нужно, как в некоторых центрах, заглядывать для этого в щелочку.

Недавно решили добавить занятия и для взрослых. Пока запустили йогу, в планах еще несколько курсов, к примеру «Латина соло», «Мамские встречи с детским психологом».

Представьте, мама танцует или занимается йогой и знает, что ее малыш рядом и под присмотром.

Пришли на час, позанимались, пообщались каждый в своем кругу и довольные возвращаются домой. В связи с этим планируем переименовываться из «детского» в «семейный» центр. Я сама хожу на йогу, наши педагоги тоже. Родители, ожидающие детей, часто присоединяются к старшей группе изостудии, рисуют вместе с ребятами.



Фото предоставлено автором

Во многом этот центр решает и мои собственные задачи по образованию моих детей.

О команде. От профессионализма сотрудников нашего детского центра во многом зависит, будут ли в него ходить дети. Так как в школе занимаются и мои дети, все преподаватели прошли фильтр «как для себя». Сложнее всего было найти преподавателя китайского, но мы и с этим справились.

Предпочтение при приеме на работу администраторов отдаем людям с опытом активных продаж. За каждый проданный абонемент они получают бонусы. Воспитатели и преподаватели сотрудничают с нами как ИП или по договору подряда, их заработная плата зависит от количества отработанных часов. Стоимость часа — средняя по городу, 8−15 рублей ($ 4−7) в зависимости от курса. Конечно же, есть обслуживающий персонал: уборщицы, дворники, хаус-мастер (человек, который занимается текущим мелким ремонтом). Бухгалтерию и обслуживание сайта отдали на аутсорсинг.

До этого времени все административные вопросы были на мне, с этого года планирую часть вопросов (финансы, администрирование) отдать наемному директору и сосредоточиться на стратегических вопросах развития.

Локация. Считаю, что правильное месторасположение очень важно. Можно было найти помещения в микрорайонах-новостройках и приглашать на занятия жителей близлежащих домов. Но я хотела сделать особенный клуб, который будет интересен и нужен многим жителям Минска. Поэтому искала места около метро, чтобы до нас можно было легко доехать. И самое важное — с большим залом площадью хотя бы 50 м2 — для танцев.



Фото предоставлено автором

До конца августа у нас было две локации в разных концах города, на разных линиях метро. Одному клубу осенью будет два года, клубу в микрорайоне Уручье должен был исполниться год. В 2017—2018 учебном году у нас занималось около 260 детей, 100 в одном филиале, 160 в другом. Больше всего посещали танцевальные курсы, их вели преподаватели из «Фиесты».

Но, к сожалению, в Уручье в сентябре этого года мы не открылись — причиной стали жалобы соседки сверху на нас во все инстанции. Филиал пришлось закрыть. Сейчас мы сняли в том же здании временное помещение, но его площадей нам недостаточно — нет места под спортивные занятия, поэтому продолжаем поиски.

Финансы. На открытие первого детского центра понадобилось всего около $ 5000 — на стройматериалы, мебель и технику ушли все наши семейные сбережения, плюс одолжили у родственников. При заключении договора аренды нам дали арендные каникулы на время ремонта. Ремонт делали своими руками, по вечерам и ночами.

На заработную плату у нас уходило около 40% выручки, за аренду и коммунальные услуги платили еще 40%, 15% на налоги доходов, еще 5−10% — затраты на бытовые расходы, закупку развивающих материалов и канцтоваров, маркетинг и рекламу. Дебет с кредитом пока не сходится.

В среднем абонементы на 4 занятия в месяц у нас стоят от — 38 рублей ($ 17) до 43 рублей ($ 22). Самые дорогие — занятия китайским языком, 131 рубль ($ 65) в месяц за 2 раза в неделю по 60 минут.

В связи с тем, что пришлось закрыть второй центр, пока еще слабо себе представляю, как быть.

Бухгалтер, сайт, СММ, реклама стоят одинаково на один, два, пять центров. Сейчас эта нагрузка легла на один оставшийся.

Понимаю, конечно, что нужно максимально эффективно использовать площади и время. Наши телефоны весь сентябрь разрываются от звонков, родители пишут в мессенджеры и в соцсети, спрашивают, будут ли занятия в Уручье.



Фото предоставлено автором

Если кратко и честно: пока я достаю деньги из одного бизнеса и вкладываю в другой. На летних каникулах танцевальная школа «Фиеста» не зарабатывает, но и не теряет денег, ведь мы платим танцевальным залам за часы аренды. А детский центр за июнь-август накапливает долги по аренде, которые возвращает вплоть до ноября, это сезонный бизнес.

Продвижение. У нашего центра есть свой символ, настоящий рыжеволосый Лелек, ростовая кукла. Перед началом учебного года и весной мы ходим с ним по районам, раздаем флаеры и флажки нашего центра. Отлаженной системы продвижения пока нет, мы экспериментируем. Многие узнают о нас по сарафанному радио, кто-то — из Инстаграм . Эпизодически наша реклама появляется на специализированных интернет-порталах, размещали баннеры в метро. Используем паблики в соцсетях. Пробовали отслеживать, откуда именно приходят клиенты, но чаще всего работает правило «7 касаний»: тут получили листовку, там прочли про нас, кто-то рассказал…



Фото предоставлено автором

Кроме основных услуг, проводим детские праздники, дни рождения, мастер-классы. Многое делаем своими силами, приглашаем аниматоров и других специалистов. Эти мероприятия денег практически не приносят, рассматриваем их как дополнительную рекламу нашего центра.

О работе на два фронта и планах

Сейчас два направления я совмещаю по принципу «делаю то, что горит». В августе — дни открытых дверей и первые пробные уроки в «Лелеке». Сентябрь — время наборов и организационных родительских собраний в «Фиесте». В октябре подходит «малышковая» волна в «Лелек» — все вернулись с дач, разобрались с учебой старших детей, начинают активнее искать кружки для младших. Ноябрь — новая волна собраний по филиалам «Фиесты», декабрь — турниры в «Фиесте» и новогодние мероприятия в «Лелеке». И так далее по году…



Фото предоставлено автором

В ближайшее время мы планируем: