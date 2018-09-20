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ГУВД Минска опровергло слухи об употреблении детьми наркотика "земляника"

21.09.2018 16:06 — Разное | БелТА  
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ГУВД Минска опровергло слухи об употреблении детьми наркотика "земляника"
Фото ГУВД Мингорисполкома

21 сентября, Минск /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Фактов употребления детьми наркотика "земляника" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"В последние дни родительское сообщество серьезно взволновано новостью о том, что в Минске детям возле школ незнакомые лица предлагают наркотический препарат "земляника", якобы после употребления которого детей доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Подобное сообщение прочитали сотни людей, - отметили в пресс-службе. - Но данная информация не нашла официального подтверждения и является не более, чем слухами".

Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов заявил, что достоверной информации от граждан по поводу распространения наркотического препарата "земляника" для детей в управление не поступало. "Мы уже сталкивались с подобными сообщениями и ранее и можем сделать вывод, что они нацелены на то, чтобы посеять в обществе панику и внести некий дисбаланс. Такая информация распространяется лицами, как правило, для поднятия рейтинга различных мессенджеров или социальных сетей", - сказал он.

ГУВД Мингорисполкома просит родителей не поддаваться панике и не распространять необоснованных слухов. По всем реальным фактам, связанным с распространением наркотических средств и психотропных веществ, следует сообщить в ближайший орган внутренних дел или по телефону 102.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Фактов употребления детьми наркотика "земляника" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГУВД...
 
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