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В Мозыре обнаружен "прототип" Национальной библиотеки, который всем мешает
Объект, по форме напоминающий уменьшенную копию Национальной библиотеки из бетона, читатель сфотографировал в Мозыре, во дворах многоэтажного дома по улице Чапаева. На фото видно, что верхняя часть объекта разваливается, а рядом с ним — детская площадка. По словам местных жителей, это остов старого растворно-бетонного узла, который стоит здесь очень давно.
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Аварийный объект стоит на детской площадке.
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