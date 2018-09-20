Объект, по форме напоминающий уменьшенную копию Национальной библиотеки из бетона, читатель сфотографировал в Мозыре, во дворах многоэтажного дома по улице Чапаева. На фото видно, что верхняя часть объекта разваливается, а рядом с ним — детская площадка. По словам местных жителей, это остов старого растворно-бетонного узла, который стоит здесь очень давно.



Фото: Евгений Анищенко