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«Ответственная работа»: Медведев пожелал успехов Румасу

21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Россия и Беларусь до конца года разрешат все противоречия в отношениях, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает «МИР 24». Встреча двух лидеров проходит в Сочи.

Перед этим состоялись переговоры российского премьера Дмитрия Медведева и его коллеги из Беларуси Сергея Румаса. Глава российского правительства  поздравил Румаса с назначением на пост премьера, отметив, что это сложная и ответственная работа.

«Российская сторона – и правительство России, и я, естественно, – готовы работать с белорусским правительством и с вами, – сказал Медведев. – Желаем Вам успехов».

Белорусский премьер в свою очередь высказал желание «сверить позиции» перед встречей лидеров двух стран.

«Правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры, для того чтобы облегчить работу уже на встрече в широком составе с участием глав государств», – добавил он.

В начале встречи Медведев обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Беларусью в течение нескольких лет подряд.



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Российский премьер поздравил белорусского коллегу с назначением на этот пост, отметив, что это сложная и ответственная работа.
 
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