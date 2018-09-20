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«Ответственная работа»: Медведев пожелал успехов Румасу
21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь до конца года
Перед этим состоялись переговоры российского премьера Дмитрия Медведева и его коллеги из Беларуси Сергея Румаса. Глава российского правительства поздравил Румаса с
«Российская сторона – и правительство России, и я, естественно, – готовы работать с белорусским правительством и с вами, – сказал Медведев. – Желаем Вам успехов».
Белорусский премьер в свою очередь высказал желание «сверить позиции» перед встречей лидеров двух стран.
«Правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры, для того чтобы облегчить работу уже на встрече в широком составе с участием глав государств», – добавил он.
В начале встречи Медведев обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Беларусью в течение нескольких лет подряд.
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Российский премьер поздравил белорусского коллегу с назначением на этот пост, отметив, что это сложная и ответственная работа.
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