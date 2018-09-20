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Владимир Кравцов: Первоочередная задача – создать инфраструктуру в новых районах индивидуальной застройки

21.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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– Желающих построить свой дом в области много. Только в Волковысском районе состоят на очереди около 900 человек, а в Гродно еще больше, – отметил губернатор. При этом возникают проблемы. Это прежде всего обеспечение районов жилой застройки коммуникациями. Вопросы  электроснабжения решаются быстрее. 
 
Так, в пригородной деревне  Ятвезь Волковысского района, где строятся дома, свет проведен. Предстоит подвести воду. Частично на эти цели средства выделены в рамках областной инвестиционной программы и из республиканского бюджета. Губернатор поручил комитету по строительству и архитектуре облисполкома изучить вопрос и довести  дело до конца уже в этом году. Будет решаться и вопрос газоснабжения этого района индивидуальной застройки. 
 
Владимир Кравцов: Первоочередная задача – создать инфраструктуру в новых районах индивидуальной застройки
 
– В решении этих проблем в последнее время мы значительно продвинулись, – отметил Владимир Кравцов. – Больше всего вопросы обеспечения коммуникациями в строящихся микрорайонах индивидуальной застройки возникали в Гродно, в том числе в микрорайонах Барановичи, Заболоть, где выделено много участков под индивидуальное строительство. Сейчас мы планомерно и системно взялись за их решение. В первую очередь делаем центральные улицы, где больше всего домостроений. Как итог – снижение количества обращений по этой теме.
 
Владимир Кравцов также обратил внимание, что, выделяя земли под индивидуальное строительство, необходимо подходить разумно и грамотно к этому процессу. Не стоит спешить отдавать плодородные земли сельхозорганизаций, которые приносят весомую отдачу, хотя это и предусмотрено генеральным планом развития города. Необходимо прорабатывать и иные варианты.
 
В ходе приема были также подняты вопросы благоустройства сельских населенных пунктов, улучшения медобслуживания. 
 
Различные проблемы сельской жизни озвучил староста деревни Мочулино Станислав Леута. Он поблагодарил руководство района и области за помощь в благоустройстве деревни, строительство станции обезжелезивания. К слову, в Волковысском районе в нынешнем году будут построены две станции обезжелезивания воды, столько же запланировано и на будущий год. Возведение таких станций продолжится и в других районах области, что позволит к 2025 году обеспечить сельское население области качественной водой.
 
Владимир Кравцов: Первоочередная задача – создать инфраструктуру в новых районах индивидуальной застройки
 
Отвечая на вопросы, которые касались улучшения медобслуживания и ремонта Волковысской районной больницы, Владимир Кравцов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию хирургического корпуса больницы, запланированный на конец сентября, – это серьезный шаг в развитии этого медицинского учреждения. Здесь по современным технологиям обустроены четыре хирургические операционные, что позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг.
 
– Будем обновлять и другие корпусы, внедрять новые технологии, чтобы как можно больше медицинских услуг пациенты получали на месте, в Волковыске, – заверил губернатор.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Вопросы обеспечения новых районов индивидуальной жилой застройки водой, электроэнергией и дорогами необходимо решать в первую очередь. Такое мнение во время...
 
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