Владимир Кравцов: Первоочередная задача – создать инфраструктуру в новых районах индивидуальной застройки

Вопросы обеспечения новых районов индивидуальной жилой застройки водой, электроэнергией и дорогами необходимо решать в первую очередь. Такое мнение во время приема граждан по личным вопросам в Волковыске высказал председатель облисполкома Владимир Кравцов.

– Желающих построить свой дом в области много. Только в Волковысском районе состоят на очереди около 900 человек, а в Гродно еще больше, – отметил губернатор. При этом возникают проблемы. Это прежде всего обеспечение районов жилой застройки коммуникациями. Вопросы электроснабжения решаются быстрее. – отметил губернатор. При этом возникают проблемы. Это прежде всего обеспечение районов жилой застройки коммуникациями. Вопросы электроснабжения решаются быстрее.

Так, в пригородной деревне Ятвезь Волковысского района, где строятся дома, свет проведен. Предстоит подвести воду. Частично на эти цели средства выделены в рамках областной инвестиционной программы и из республиканского бюджета. Губернатор поручил комитету по строительству и архитектуре облисполкома изучить вопрос и довести дело до конца уже в этом году. Будет решаться и вопрос газоснабжения этого района индивидуальной застройки.





– В решении этих проблем в последнее время мы значительно продвинулись, – отметил Владимир Кравцов. – Больше всего вопросы обеспечения коммуникациями в строящихся микрорайонах индивидуальной застройки возникали в Гродно, в том числе в микрорайонах Барановичи, Заболоть, где выделено много участков под индивидуальное строительство. Сейчас мы планомерно и системно взялись за их решение. В первую очередь делаем центральные улицы, где больше всего домостроений. Как итог – снижение количества обращений по этой теме.

Владимир Кравцов также обратил внимание, что, выделяя земли под индивидуальное строительство, необходимо подходить разумно и грамотно к этому процессу. Не стоит спешить отдавать плодородные земли сельхозорганизаций, которые приносят весомую отдачу, хотя это и предусмотрено генеральным планом развития города. Необходимо прорабатывать и иные варианты.

В ходе приема были также подняты вопросы благоустройства сельских населенных пунктов, улучшения медобслуживания.

Различные проблемы сельской жизни озвучил староста деревни Мочулино Станислав Леута. Он поблагодарил руководство района и области за помощь в благоустройстве деревни, строительство станции обезжелезивания. К слову, в Волковысском районе в нынешнем году будут построены две станции обезжелезивания воды, столько же запланировано и на будущий год. Возведение таких станций продолжится и в других районах области, что позволит к 2025 году обеспечить сельское население области качественной водой.





Отвечая на вопросы, которые касались улучшения медобслуживания и ремонта Волковысской районной больницы, Владимир Кравцов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию хирургического корпуса больницы, запланированный на конец сентября, – это серьезный шаг в развитии этого медицинского учреждения. Здесь по современным технологиям обустроены четыре хирургические операционные, что позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг.

– Будем обновлять и другие корпусы, внедрять новые технологии, чтобы как можно больше медицинских услуг пациенты получали на месте, в Волковыске, – заверил губернатор.