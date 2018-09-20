Верхнедвинск готовится встречать гостей

В преддверии «Дожинок» на полях района появились необычные композиции из соломы.



ОАО «Шайтерово» потрудилось на славу и выложило из прямоугольных тюков возле моста огромную надпись «Дажынкі», со стороны Полоцка – танцующих хлебных барышень. Преобразился в последнее время и сам агрогородок, через который пролегает путь делегаций. Здесь появилось множество оригинальных и знаковых композиций, одна из которых — скульптура ангела возле криницы.



На въезде в город встречает гостей импровизированный светофор с дополнительной секцией-указателем, дальше по дороге – семья матрешек, сделанных умельцами ОАО «Бельковщина».



Сфотографироваться на фоне оригинальных соломенных фигур можно на всех автодорогах, ведущих в район. Немало труда вложено в их создание работниками ОАО «Шайтерово», «Прудинки», «Бельковщина», «Нурово», КУПСХП «Борковичи». Радуют глаз паровоз, который «едет» на «Дожинки» в Верхнедвинск и «тянет» за собой гостей, башни замка, часы, диван и даже торт!

Ксения КОВАЛЁНОК.