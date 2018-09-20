Группа Kiss объявила о прощальном туре

Вокалист американской рок-группы KISS Пол Стэнли в финальном выпуске шоу America's Got Talent сообщил, что KISS прекращает концертную деятельность.

Еще один участник рок-группы Джин Симмонс в своем Instagram написал, что "Мы не могли уйти, не сказав: до свидания! Это было потрясающее приключение вместе со всеми вами… В этом шоу будет больше взрывов, хитов и шума, чем когда-либо!" - отметил музыкант.

Также музыканты анонсировали прощальный тур "End of the Road".

Культовая рок-группа KISS начала выступления в 1973 году в Нью-Йорке. Она играет в стиле глэм- и хард-рок. Прославилась узнаваемым сценическим гримом и потрясающими пиротехническими эффектами, применяемыми на концертах.

Источник: БЕЛТА.

