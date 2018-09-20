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«Штурвал» в надежных руках Сергея Полунченки
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Современный механизатор – уже не тот мужичок в промасленной телогрейке и шапке ушанке. Современный механизатор – это молодой человек с чистой душой и прекрасными помыслами, профессия которого требует определенных навыков, смекалки.
Сергей Полунченко трактористом-машинистом трудится в ОАО «Хотимский райагроснаб» четвертый год, но за это, относительно короткое время, зарекомендовал себя хорошим специалистом – работящий, ответственный, с золотыми руками.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Современный механизатор – уже не тот мужичок в промасленной телогрейке и шапке ушанке. Современный механизатор – это молодой человек с чистой душой и прекрасными...
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