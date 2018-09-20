ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Штурвал» в надежных руках Сергея Полунченки

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Современный механизатор – уже не тот мужичок в промасленной телогрейке и шапке ушанке. Современный механизатор – это молодой человек с чистой душой и прекрасными помыслами, профессия которого требует определенных навыков, смекалки.

Сергей Полунченко трактористом-машинистом трудится в ОАО «Хотимский райагроснаб» четвертый год, но за это, относительно короткое время, зарекомендовал себя хорошим специалистом – работящий, ответственный, с золотыми руками.
После трудоустройства руководство первое время присматривается к новым работникам, чтобы оценить их, выявить внутренний потенциал. Так было и с Сергеем. Но здесь решили рискнуть и доверить парню серьезную технику – КЗР. И не ошиблись. Сергей не подвел и зарекомендовал себя с положительной стороны. В итоге КЗР было решено закрепить за молодым механизатором.
— Универсальный рабочий, — отзывается о Сергее Владимировиче руководство. – Разнообразная техника ему по плечу и работы не боится. В любой момент может подменить коллегу и сесть за руль МТЗ. Но к чужой технике он относится так, как и к своей, поломок старается не допускать, а если такое и случается – оперативно исправляет ситуацию. Больше бы таких людей с ними и горы свернуть можно.
Приятно, что толковая молодежь не перевелась, приятно, что не бегут в города, а остаются на родной земле, ведь только на ней можно спокойно жить и продуктивно трудиться.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современный механизатор – уже не тот мужичок в промасленной телогрейке и шапке ушанке. Современный механизатор – это молодой человек с чистой душой и прекрасными...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ призывает быть предельно внимательными при покупке товаров легкой промышленности по низким ценам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика