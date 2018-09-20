«Штурвал» в надежных руках Сергея Полунченки

Современный механизатор – уже не тот мужичок в промасленной телогрейке и шапке ушанке. Современный механизатор – это молодой человек с чистой душой и прекрасными помыслами, профессия которого требует определенных навыков, смекалки.

Сергей Полунченко трактористом-машинистом трудится в ОАО «Хотимский райагроснаб» четвертый год, но за это, относительно короткое время, зарекомендовал себя хорошим специалистом – работящий, ответственный, с золотыми руками.

После трудоустройства руководство первое время присматривается к новым работникам, чтобы оценить их, выявить внутренний потенциал. Так было и с Сергеем. Но здесь решили рискнуть и доверить парню серьезную технику – КЗР. И не ошиблись. Сергей не подвел и зарекомендовал себя с положительной стороны. В итоге КЗР было решено закрепить за молодым механизатором.

— Универсальный рабочий, — отзывается о Сергее Владимировиче руководство. – Разнообразная техника ему по плечу и работы не боится. В любой момент может подменить коллегу и сесть за руль МТЗ. Но к чужой технике он относится так, как и к своей, поломок старается не допускать, а если такое и случается – оперативно исправляет ситуацию. Больше бы таких людей с ними и горы свернуть можно.

Приятно, что толковая молодежь не перевелась, приятно, что не бегут в города, а остаются на родной земле, ведь только на ней можно спокойно жить и продуктивно трудиться.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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