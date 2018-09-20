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В Хотимске прошли районные соревнования «Школиада-2018»

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Уже на протяжении ряда лет среди детей и подростков проходят республиканские соревнования по легкой атлетике «Школиада». Проводятся они в несколько этапов: классные, школьные, районные, областные и, как завершающий этап, республиканские. В минувшую среду на городском стадионе состоялись районные соревнования, в которых состязались 60 учащихся учреждений образования Хотимщины. Программа включала бег на разные дистанции, метание мяча с места.
По результатам общего количества набранных каждым участником баллов, места распределились следующим образом:
Среди мальчиков: 1-ое место занял Стас Сологуб из СШ №2, набрав 143 балла, 2-ое — у Николая Третьякова из Великолиповского УПК (117 баллов), 3-е завоевал Максим Мороз, учащийся СШ №2 (114 баллов).
Среди девочек: 1-ое место заняла Кристина Комкова, СШ №2 (92 балла), на 2-ом – Алина Горбачёва из Беседовичского УПК (90 баллов) и 3-е – у Христины Петроченко, учащейся Забелышинской СШ (84 балла). По результатам личных зачётов более всего призовых мест у СШ №2 г.п. Хотимска.

Елена БОРОВИКОВА.

На фото: Одноклассники Кристина КОМКОВА и Стас СОЛОГУБ стали победителями районных соревнований «Школиада-2018». Они учатся в 6-ом классе и признаются, что с удовольствием ходят на уроки физкультуры и участвуют в спортивных играх.
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Уже на протяжении ряда лет среди детей и подростков проходят республиканские соревнования по легкой атлетике «Школиада». Проводятся они в несколько этапов:...
 
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