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В организациях АПК Хотимского района продолжаются полевые работы

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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График работы тружеников села Хотимщины по-прежнему напряженный: пахота, сев озимых, вывозка и внесение органики — это далеко не полный перечень тех дел, которыми сейчас живут земледельцы района.

Сводка управления по сельскому хозяйству и продовольствию по состоянию на 20 сентября свидетельствует: с уборкой зерновых и зернобобовых в хозяйствах справились. Намолотили 24 955 тонн зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. Вспашка выполнена на 4 983 га, что составило 58% от запланированного. Самая большая площадь под пашню — в ОАО «Бабушкино подворье» — 2458 га. Здесь выполнили план на 61%. Лидеры в пахоте – ОАО «Хотимский райагроснаб» с 62% вспашки от плана.
Особое внимание сейчас хозяйства уделяют посеву озимых зерновых культур. Заботы сельских тружеников понятны — нужно не только убрать выращенный урожай, но и позаботиться о будущем. Сев озимых необходимо провести на 8590 га. Вспахано под озимые зерновые 58%. Много сделано уже на озимом клине: засеяно 3 796 га. Эту работу активно ведут все сельхозпредприятия.
Органики на поля под озимые вывезено в объеме 48 990 т (102% к плану), внесено 22 972 т, что составляет 47% от вывезенной.
Работы в хозяйствах по-прежнему много. От своевременного ее проведения со строгим соблюдением технологий, старательности земледельцев зависят будущий урожай, успешная зимовка скота, а также экономическая стабильность района и личное благосостояние работников сельского хозяйства.

 
 
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График работы тружеников села Хотимщины по-прежнему напряженный: пахота, сев озимых, вывозка и внесение органики — это далеко не полный перечень тех дел, которыми...
 
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