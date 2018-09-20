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В организациях АПК Хотимского района продолжаются полевые работы
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
График работы тружеников села Хотимщины по-прежнему напряженный: пахота, сев озимых, вывозка и внесение органики — это далеко не полный перечень тех дел, которыми сейчас живут земледельцы района.
Сводка управления по сельскому хозяйству и продовольствию по состоянию на 20 сентября свидетельствует: с уборкой зерновых и зернобобовых в хозяйствах справились. Намолотили 24 955 тонн зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. Вспашка выполнена на 4 983 га, что составило 58% от запланированного. Самая большая площадь под пашню — в ОАО «Бабушкино подворье» — 2458 га. Здесь выполнили план на 61%. Лидеры в пахоте – ОАО «Хотимский райагроснаб» с 62% вспашки от плана.
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График работы тружеников села Хотимщины по-прежнему напряженный: пахота, сев озимых, вывозка и внесение органики — это далеко не полный перечень тех дел, которыми...
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