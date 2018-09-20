Где корни твои человек?

Как только человек осознал себя, он начал хоронить своих предков. Именно с этого момента и начала отсчет история человеческой цивилизации. Почему? Все, одновременно и просто, и сложно. Человек понял, что жизнь ему подарил другой человек – мать и отец, что он кровью объединен с родичами, и род дает ему защиту и заботу. Само его существование было бы невозможным не будь у него предков. И Человек ценил это, уважал тех, кто подарил ему возможность видеть красоту мира, кто поддерживал его и укрывал от трудностей, кто делил с ним кров и учил его мудростям существования.

А когда предки уходили в мир иной, Человек страдал. Его душа плакала и слезы эти выравались солеными потоками. Ему было страшно и одиноко потерять связь, нить с родичами, что теперь не рядом.

И Человек начал хоронить их. На могиле он изливал душу, словно чувствовал, что нить есть, пусть и незримая.

Так шли тысячелетия. И пусть обряды у людей на планете разные, но горе одинаково…





Почему же так важно Человеку чувствовать эту кровную связь? Аристократические роды недаром создавали генеалогическое древо… Корни его свидетельствовали о стабильности и силе рода, ветви – о плодовитости, каждый плод был частью общего.

Одинок Человек, у которого нет корней. Он не знает плодом какого древа является, а потому нет у него связующей нити. И если древо крепко, то одинокий плод – слаб, ибо нет у него силы, которая его поддерживает, дает твердость духа выдержать все жизненные испытания, нет людей, что подставят плечо, дадут совет, выслушают боль…

Кладбище, где покоятся дорогие нам люди и было, и остается частью нити, объединяющей прошлое и будущее.

Но почему же мы остаемся слабыми? Наверное, потому что не ценим эту связь, не отдаем всего уважения нашим предкам, не понимаем важности жизни, которую они нам подарили.

Откуда такие мысли? А вы давно были на кладбище? Давно прибрались там? Давно молились о спасении душ предков?

К сожалению, большинство были давно. И я, признаюсь, в их числе.

Но вот на минувшей неделе в редакцию пришла женщина. Она не жаловалась, нет. Просто высказала свою тревогу. Приехала на кладбище в Ельню, чтобы прибраться на могилах родителей, но увиденное ее неприятно поразило.