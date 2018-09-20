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За хрупкой внешностью Валентины Козловской прячется сильная женщины
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Если вы очерствевший душой человек, лицемер либо просто баловень судьбы, которого удача поцеловала в лоб — не читайте эту статью дальше. Она вам будет неинтересна и ничему не сможет научить. Всех остальных милости просим — на задушевную беседу с Валентиной Козловской.
Почему захотелось с ней познакомиться? Подкупили фотографии в соцсетях, где Валентина Владимировна демонстрирует свою растяжку, сев на шпагат. Подтянутая, стройная фигура, которой могут позавидовать 18-летние девушки. А вот возраст в профиле указан далеко не юношеский. Она наверняка владеет рецептами молодости, которые так и подбивало разузнать.
Спорт — как спасение
Каждое утро Валентина Владимировна начинает с тренировок, которые могут продолжаться до полутора часов. Включает музыку и по привычной схеме: пресс, отжимание, стойки, планки и другие силовые упражнения. Физкультурой занимается для себя, но, когда приглашают поучаствовать в спортивно-массовых мероприятиях от команды учреждения, где трудится, не отказывается. Раньше она и подумать не могла, что будет иметь на руках удостоверение «Физкультурник Беларуси», или, к примеру, медаль и Диплом победителя по результатам районных соревнований Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ в категории «Женщины 50-59 лет».
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Если вы очерствевший душой человек, лицемер либо просто баловень судьбы, которого удача поцеловала в лоб — не читайте эту статью дальше. Она вам будет неинтересна...
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