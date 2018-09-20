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За хрупкой внешностью Валентины Козловской прячется сильная женщины

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Если вы очерствевший душой человек, лицемер либо просто баловень судьбы, которого удача поцеловала в лоб — не читайте эту статью дальше. Она вам будет неинтересна и ничему не сможет научить. Всех остальных милости просим — на задушевную беседу с Валентиной Козловской.

Почему захотелось с ней познакомиться? Подкупили фотографии в соцсетях, где Валентина Владимировна демонстрирует свою растяжку, сев на шпагат. Подтянутая, стройная фигура, которой могут позавидовать 18-летние девушки. А вот возраст в профиле указан далеко не юношеский. Она наверняка владеет рецептами молодости, которые так и подбивало разузнать.

Спорт — как спасение

Каждое утро Валентина Владимировна начинает с тренировок, которые могут продолжаться до полутора часов. Включает музыку и по привычной схеме: пресс, отжимание, стойки, планки и другие силовые упражнения. Физкультурой занимается для себя, но, когда приглашают поучаствовать в спортивно-массовых мероприятиях от команды учреждения, где трудится, не отказывается. Раньше она и подумать не могла, что будет иметь на руках удостоверение «Физкультурник Беларуси», или, к примеру, медаль и Диплом победителя по результатам районных соревнований Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ в категории «Женщины 50-59 лет».
— Как давно занимаетесь? — интересуюсь у моей собеседницы.
— Достаточно давно. К спорту меня приучил сын. Со школьных лет любил физкультуру, потом поступил в школу олимпийского резерва, занимался тяжёлой атлетикой, по приезду на выходные демонстрировал мне технику выполнения различных упражнений. А начинали с совместных пробежек, которые постепенно вошли в привычку.
В какой-то момент спорт для Валентины Владимировны стал одним из способов заглушить тяжелую материнскую боль. Женщина помнит тот день, когда сын позвонил ей и сообщил, что выезжает домой с работы, из Российской Федерации. Но ожидание этого возвращения растянулось на месяцы, затем на годы. В попытках отыскать без вести пропавшего сына мать исколесила пол России, побывала во многих домах для психоневрологических больных, подала заявку на телевизионный проект «Жди меня».
Валентина Владимировна помнит, как не могла избавиться от чувства безысходности, дни проходили как в тумане, соседи изредка видели её на улице, исхудавшей, не причесанной. В попытке утихомирить душевную боль она намеренно доводила себя до физического изнеможения. Садилась и качала пресс столько раз, насколько хватало ресурсов организма (сейчас её норма 300 раз).
— В ситуации стресса вы нашли в себе силы, чтобы продолжать жить дальше, не опустили руки, не пристрастились к спиртному…
— Ни в коем случае нельзя искать спасение в алкоголе, это только усугубит вам жизнь. Я не приверженица читать морали на эту тему, за праздничным столом могу поддержать компанию, но особого удовольствия в этом не нахожу. А вообще напитки должны быть достойного качества. Уже около 15 лет увлекаюсь виноделием, готовлю напитки для гостей из фруктов, выращенных на участке и это скорее получается целебный напиток, чем пьянящий.

 
Теги: знакомства
 
 
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Если вы очерствевший душой человек, лицемер либо просто баловень судьбы, которого удача поцеловала в лоб — не читайте эту статью дальше. Она вам будет неинтересна...
 
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