Деревьям нужен хороший «парикмахер»!

Каждый год в городе в конце осени и в начале весны можно наблюдать, как работники коммунальных служб трудятся на обрезке деревьев. Помните, как жлобинчане возмущались, когда деревья на бульваре Металлургов обрели форму столбиков? Такая омолаживающая обрезка вызвала волну негодования, и многие тогда ругали «парикмахеров». Почему же так случилось и как не допустить такого снова? С этим нам помог разобраться начальник цеха благоустройства и санитарной очистки КЖУП «Уником» Александр КОТ.

– Александр Владимирович, разве недостаточно при уходе за насаждениями осуществлять лишь обрезку сухих веток? Почему понадобилось такое, скажем, грубое уничтожение кроны?

— Действительно, раньше уход за деревьями ограничивался обрезкой сухих сучьев и формированием кроны. Но в последние годы активно практикуется так называемая омолаживающая обрезка. После её проведения формируются новые побеги, что делает дерево здоровее и красивее. Но текущей весной сработал человеческий фактор. Это правда, часть деревьев подверглась неправильной обрезке. Но насаждения не погибли.

– Что это за омолаживающая обрезка?

– Отмечу, что применяются к деревьям три вида обрезки:

формовочная – предназначена для поддержания аккуратной формы крон (чаще всего шаровидной или пирамидальной). Применяется к быстрорастущим деревьям (ивы, берёзы) и раз в 2 года к медленнорастущим (липы, каштаны);

омолаживающая – глубокая обрезка. У нас обычно ей подвергаются тополя, ивы. Чаще этот вид кронирования применяется к очень старым деревьям. После такой обрезки к осени появляются боковые ветви и растение приобретает более красивый вид. Каждые 1–3 года производится прореживание деревьев, а через 3–4 – их повторная обрезка;

санитарная – проходит ежегодно, обычно в течение летнего периода. С дерева удаляются засохшие и сломанные ветви.





– Любая обрезка – это стресс для растений. Все ли её хорошо переносят?

– Не все деревья одинаково переносят обрезку. В разумных пределах можно обрезать, например, тополя и ивы, но каштаны, липы и клёны переносят эту процедуру очень болезненно, а ясеням и дубам обрезка вообще противопоказана. И один из дубов, который растёт прямо на тротуаре по улице Войкова, наша служба не трогает. В то же время, если не обрезать, скажем, тополя, они могут стать аварийно опасными. Но и любое аварийное дерево не исключение. Если оно опасное – будет снесено, но решит это специальная комиссия.

– Когда выполняется обрезка?

– Проводится она в период покоя деревьев, до начала сокодвижения – примерно с середины ноября и до 15 апреля.

– Эту работу осуществляют специалисты?

– Вдоль центральных улиц города с деревьями работают специалисты КЖУП «Уником», а на придомовой территории – работники КДЖЭУП «Жилкомсервис два». Для проведения обрезки деревьев лицензия не нужна. Между тем в этом году КЖУП «Уником» поданы заявки на повторное обучение всех работников, выполняющих обрезку деревьев и кустарников.

– И ещё вот такой вопрос. Многие жлобинчане обратили внимание, что с участка улицы Барташова, где ведутся работы по замене теплотрассы, убрали шаровидные ивы и другие деревья. Говорят, их пересадили?

– За удалённые деревья и кустарники предприятием КДУП КиТС «Теплосервис» произведена компенсационная выплата. Но мы действительно попытались часть зелёных насаждений спасти. Не знаем, как они приживутся, но мы пересадили шаровидные ивы, можжевельник и часть кустарников в парк около Дворца культуры металлургов и на привокзальную площадь.

Может, есть смысл отказаться от «оголения» деревьев и заменить его своевременной санитарной обрезкой и должным уходом? Может, должны быть выработаны единые правила обрезки деревьев? Думаю, что жлобинчане будут только благодарны за роскошные кроны, в тени которых они смогут отдыхать. А когда придёт весна, будем радоваться жизни, а не искать поводы для раздражения. Разве не так?





Анна ШМИГИРЁВА.

На снимках: деревья на бульваре Металлургов: вверху – в марте 2018-го, внизу – в сентябре.

Фото автора.

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