Фейк или сенсация?



19 сентября на информационном портале tut.by появилась новость о том, что в Хойникском районе обнаружены человеческие черепа.

Проверять информацию выехала журналист газеты Ольга Белаш с начальником РОВД С.В. Жевняком, председателем Стреличевского сельисполкома В.М. Бельской, представителями прокуратуры, землеустроительной службы, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды непосредственно на место — бывший населённый пункт Красное озеро Стреличевского сельсовета. Выбыла на место и следственно-оперативная группа.

Обнаруженные фрагменты костей (далеко не целые черепа, как указано на портале) изъяты и отправлены на экспертизу, о результатах которой сообщим дополнительно.

Как прокомментировали информацию в Стреличевском сельисполкоме и КСУП «Эксбаза «Стреличево», ранее (примерно 4-5 лет назад) при разработках карьера действительно были обнаружены фрагменты костей и черепов. На место сразу же были вызваны сотрудники милиции, представители военкомата, проведена соответствующая экспертиза, которая и показала, что этим фрагментам очень много лет и установить их принадлежность не представляется возможным.

Что же касается выложенных снимков и информации, то их «свежесть» вызывает сомнение: почему при обнаружении такого факта, как черепа, гражданин не обратился ни к представителям местной власти, ни в милицию?

Соб. инф.