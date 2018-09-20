ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фейк или сенсация?

21.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Фейк или сенсация?
19 сентября на информационном портале tut.by появилась новость о том, что в Хойникском районе обнаружены человеческие черепа.

Проверять информацию выехала журналист газеты Ольга Белаш с начальником РОВД С.В. Жевняком, председателем Стреличевского сельисполкома В.М. Бельской, представителями прокуратуры, землеустроительной службы, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды непосредственно на место — бывший населённый пункт Красное озеро Стреличевского сельсовета. Выбыла на место и следственно-оперативная группа.

Обнаруженные фрагменты костей (далеко не целые черепа, как указано на портале) изъяты и отправлены на экспертизу, о результатах которой сообщим дополнительно.

Как прокомментировали информацию в Стреличевском сельисполкоме и КСУП «Эксбаза «Стреличево», ранее (примерно 4-5 лет назад) при разработках карьера действительно были обнаружены фрагменты костей и черепов. На место сразу же были вызваны сотрудники милиции, представители военкомата, проведена соответствующая экспертиза, которая и показала, что этим фрагментам очень много лет и установить их принадлежность не представляется возможным.

Что же касается выложенных снимков и информации, то их «свежесть» вызывает сомнение: почему при обнаружении такого факта, как черепа, гражданин не обратился ни к представителям местной власти, ни в милицию?

Соб. инф.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 сентября на информационном портале tut.by появилась новость о том, что в Хойникском районе обнаружены человеческие черепа. Проверять информацию выехала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист «Медузы» получил от «ВКонтакте» все данные о себе – шесть миллионов строк. Но этого мало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика