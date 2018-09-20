В Свислочском районе прошел единый день информирования населения



«Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства» – главная тема, которая обсуждалась на едином дне информирования населения. Дополнительно рассматривался вопрос, касающийся предупреждения пожаров и гибели людей на них в пожароопасный осенне-зимний период.

Районные информационно-пропагандистские группы работали в трудовых коллективах УСП «Совхоз «Порозовский», дошкольного центра развития ребенка г. Свислочи, Добровольского ДС СШ, Свислочской фабрики лозовой мебели, а также с населением д. Крапивницы.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейшая социально-экономическая сфера страны, сложный многоотраслевой производственно-технический комплекс, услугами которого ежедневно пользуется население республики. От качества работы жилищно-коммунальных служб зависят успешное развитие экономики, благосостояние людей, их работоспособность и настроение.

Большим подспорьем в деле благоустройства становятся современные технологии. Граждане могут указать проблемные участки, разместив свое сообщение на портале «Мой город». Сделать это могут не только минчане, но и жители других городов. Доступна эта услуга нашим соседям из Берестовицы и Волковыска. Докладчики акцентировали внимание и на том, что благоустройство городов и сел – это дело не только коммунальников, но и каждого белоруса.







Посещая коллективы и выступая перед населением, спасатели-пожарные отмечали, что наибольшую обеспокоенность в пожароопасный период вызывают граждане пожилого возраста, которые в силу своих преклонных лет нарушают правила эксплуатации печного отопления. Также работники МЧС считают, что под пристальным вниманием взрослых должны находиться и несовершеннолетние. Родителям следует объяснить, что игры со спичками, электроприборами, печкой могут привести к пожарам. Поэтому немаловажное место в воспитании детей должен занимать собственный пример родителей, их безопасное поведение.

Начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский возглавил областную информационно-пропагандистскую группу и провел встречу с коллективом Свислочского райисполкома. Представитель УВД познакомил участников единого дня информирования с оперативной обстановкой, складывающейся на территории области и Свислочского района. Со слов Вадима Ивановича, в области увеличилось количество преступлений на 5,8%. Особую обеспокоенность вызывает рост числа краж, хулиганств, мошенничеств, совершаемых в отношении граждан.

– По-прежнему для нас являются актуальными вопросы профилактики насильственных преступлений, в том числе против жизни и здоровья наших людей, а также подростковой преступности, – отметил докладчик. – Почти каждое третье из зарегистрированных в области преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Органами внутренних дел области за истекший период этого года выявлено 20 620 административных правонарушений, предусмотренных статьей 17.3 КоАП Республики Беларусь «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии алкогольного опьянения».

За пять последних лет в области от отравления алкоголем погиб 951 человек, в результате самоубийств – 1 245. Катализатором суицидального поведения является алкоголь, который был обнаружен в организме покончивших с собой людей.

Затронул глава областной милиции и тему дорожной безопасности населения. Статистика свидетельствует, что принимаемые меры, в том числе по организации транспортной инфраструктуры, способствуют сокращению автоаварий на дорогах области с 2008 года. К сожалению, исключение составил 2018 год. В области за 8 месяцев зарегистрировано 204 ДТП, в которых 28 человек погибли.

Начальник УВД облисполкома отметил, что в числе приоритетных задач, на которые будут направлены усилия сотрудников правоохранительных органов – профилактика бытового пьянства населения, правонарушений среди подростков, обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Итог встречи подвел председатель райисполкома Владимир Онищик.

Елена КЕДИК.

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