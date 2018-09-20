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Проект бюджета на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160

21.09.2018 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160. Такие данные приводятся в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59043.php

Проект бюджета на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160

Кроме того, прогнозные показатели, заложенные при формировании бюджета на будущий год, предполагают темп роста ВВП 102,1%, среднегодовые параметры инфляции - 105,3%, ставки рефинансирования - 10% годовых, цены на нефть - $60 за баррель.

Проект бюджета сформирован на основе базового сценария экономического развития. При планировании доходов учтены подходы, заложенные в новой редакции Налогового кодекса, а также меры по консолидации доходов бюджета. Налоговая нагрузка в 2019 году не превысит уровня, предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку.

Доходы консолидированного бюджета на 2019 год прогнозируются в сумме Br36,6 млрд (101,6% к оценке доходов текущего года), республиканского бюджета - Br23,5 млрд (100,1%). В основном это обусловлено более консервативной ценой нефти на будущий год, заложенной в расчет доходов бюджета, а также влиянием реализуемого Россией нефтяного "налогового маневра".

 
 
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Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160. Такие данные приводятся в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА. ...
 
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