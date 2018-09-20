ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рамках подготовки ко Дню без автомобиля сотрудники ГАИ проверяли "выхлоп"

21.09.2018 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Автомобили дарят человеку комфорт, в угоду которому он жертвует состоянием окружающего мира. Далеко не все задумываются о вреде выхлопных газов, о том, какой ущерб машины наносят природе. Автотранспорт не только разрушает атмосферу планеты, он является причиной гибели людей – ежедневно больше трех тысяч человек гибнут в авариях. Чтобы автомобилисты могли отвлечься от своих средств передвижения, был учрежден специальный праздник. Каждый год 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59041.php

В рамках подготовки ко Дню без автомобиля сотрудники ГАИ проверяли "выхлоп"


Сегодня, 21 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию "День без автомобиля проведи и чистым воздух сохрани!".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59041.php

В рамках подготовки ко Дню без автомобиля сотрудники ГАИ проверяли "выхлоп"


В рамках мероприятия инспектора ГАИ совместно с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проводили с автомобилистами профилактические беседы, в ходе которых рассказывали об истории образования Дня, его целях и задачах, а также вручали тематические памятки, ну и конечно же, измеряли уровень СО и дымности автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59041.php

В рамках подготовки ко Дню без автомобиля сотрудники ГАИ проверяли "выхлоп"


Почти каждый остановленный водитель знал о проведении 22 сентября Дня без автомобиля и почти все пообещали завтра отказаться от личного транспорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59041.php

В рамках подготовки ко Дню без автомобиля сотрудники ГАИ проверяли "выхлоп"


Напомню, что 22 сентября пройдет велопробег, приуроченный к празднику. Старт колонны в 12.00 часов, маршрут движения колонны: "Гребной канал"-Октябрьской революции-проспект Республики-ул.Московская-ул.Гаврилова-ул.лениншрадская-СК "Виктория". На площадке СК"Виктория" пройдут конкурсные программы для велосипедистов.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобили дарят человеку комфорт, в угоду которому он жертвует состоянием окружающего мира. Далеко не все задумываются о вреде выхлопных газов, о том, какой ущерб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фейк или сенсация?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика