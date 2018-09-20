Автомобили дарят человеку комфорт, в угоду которому он жертвует состоянием окружающего мира. Далеко не все задумываются о вреде выхлопных газов, о том, какой ущерб машины наносят природе. Автотранспорт не только разрушает атмосферу планеты, он является причиной гибели людей – ежедневно больше трех тысяч человек гибнут в авариях. Чтобы автомобилисты могли отвлечься от своих средств передвижения, был учрежден специальный праздник. Каждый год 22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля.



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Сегодня, 21 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию "День без автомобиля проведи и чистым воздух сохрани!".



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В рамках мероприятия инспектора ГАИ совместно с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды проводили с автомобилистами профилактические беседы, в ходе которых рассказывали об истории образования Дня, его целях и задачах, а также вручали тематические памятки, ну и конечно же, измеряли уровень СО и дымности автомобилей.



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Почти каждый остановленный водитель знал о проведении 22 сентября Дня без автомобиля и почти все пообещали завтра отказаться от личного транспорта.



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Напомню, что 22 сентября пройдет велопробег, приуроченный к празднику. Старт колонны в 12.00 часов, маршрут движения колонны: "Гребной канал"-Октябрьской революции-проспект Республики-ул.Московская-ул.Гаврилова-ул.лениншрадская-СК "Виктория". На площадке СК "Виктория" пройдут конкурсные программы для велосипедистов.