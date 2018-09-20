|
Более трети всех школьников в Брестской области нуждаются в офтальмологической помощи
21.09.2018 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
С сентября проект «
«Забота о здоровье детей – одна из приоритетных задач Белорусского детского фонда. «Я вижу!» – это значимый медицинский проект нашей организации, который позволяет оказывать действенную помощь большому количеству детей, – сообщил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. – Реализуя этот проект, мы стремимся сделать диагностическую помощь врачей-офтальмологов более доступной для детей, проживающих в сельской местности: врачи приезжают непосредственно в те населенные пункты, где дети живут и учатся. Эффект этой помощи огромный, ведь чем раньше будут выявлены врачами нарушения зрения, тем раньше их можно лечить и не допустить серьезных патологий. Но еще одной важной составляющей проекта является информационная работа по профилактике нарушений зрения. Важно понимать и взрослым, и детям, что некоторые заболевания органов зрения можно предупредить, соблюдая несложные правила питания и делая регулярно зарядку для глаз. Мы надеемся, что проект «Я вижу!» еще раз обратит внимание взрослых на заботу о здоровье детей в целом».
Помимо оказания непосредственной офтальмологической помощи учащимся в школах, значимой составляющей проекта «Я вижу!» является профилактика заболеваний зрения. Его организаторы стремятся донести до как можно большего количества жителей Беларуси необходимость заботиться о собственном зрении, знакомя их с доступными каждому способами сохранить здоровье глаз – от несложной зрительной гимнастики до правильно подобранного рациона.
«Уже третий год подряд проект «Я вижу!» организует работу мобильных офтальмологических бригад в сельских школах различных регионов Беларуси – Могилевской, Гомельской, а теперь и Брестской. За это время более 30 тысяч детей получили необходимую, но не всегда доступную им помощь квалифицированных врачей-офтальмологов, а до конца этого года их станет еще больше. Новая социальная информационная компания позволяет расширить проект на жителей городов и заостряет внимание на предотвращении нарушений зрения – с помощью как игровой зарядки, так и грамотно организованного питания», – прокомментировал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бр
В рамках социальной информационной кампании «Я вижу все, потому что питаюсь правильно!» жители Минска и городов Брестской области уже имели возможность узнать о том, какие продукты и в каких сочетаниях наиболее полезны для поддержания остроты зрения. А участники состоявшегося в кулинарной студии Le Gourmet мастер-
«В вопросе сохранения хорошего зрения питание играет далеко не последнюю роль. Несбалансированный рацион, недостаточное потребление овощей, зелени, фруктов, любовь к нездоровым перекусам способны привести ко многим проблемам – от пониженного тонуса глазной мышцы и синдрома сухого глаза до нарушений в обменных процессах сетчатки и других не менее серьезных последствий. Меню, которое мы разработали для этого мастер-класса, состоит из полезных для зрения продуктов. Причем приготовить их дети могут вместе с родителями или даже самостоятельно – и через такие несложные действия воспитать в себе осознанное отношение к заботе о собственном зрении и правильном питании в целом», – отметила Кристина Беляничева, врач-офтальмолог УЗ «Брестская детская областная больница», ведущий офтальмолог проекта «Я вижу!».
С 2016 года проект «Я вижу!» охватил три региона Беларуси – Могилевскую, Гомельскую и Брестскую области. Число детей, получивших диагностическую помощь, в настоящий момент приближается к 31 тыс. Общая статистика за 2,5 года реализации проекта в цифрах: у 32,73% школьников выявлены различные патологии зрения. Более чем половину этих случаев – 54,38% – составляют нарушения, которые удалось диагностировать впервые именно благодаря обследованию офтальмологами мобильных бригад.
В 2018 году на первом этапе проекта «Я вижу!» выездными бригадами офтальмологов были обследованы 5835 учащихся 66 средних школ Брестской области – в Малоритском, Каменецком и Кобринском районах. У 2373 детей были обнаружены патологии зрения, 665 детей нуждались в очковой коррекции, 16 школьников были направлены на лечение в стационар, 60 получили направления на дополнительное обследование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сентября проект «Я вижу!», реализуемый Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Брестского облисполкома и Министерства здравоохранения РБ,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)