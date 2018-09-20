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Авиашоу, гонки велосипедов с троллейбусами, фест для пожилых. Топ-3 в афише выходных
А вы уже составили планы на ближайшие выходные? Предлагаем использовать последние по-летнему теплые деньки по максимуму и не сидеть в четырех стенах. И вот вам топ-3 событий, которые стоит посетить в Могилеве 22 и 23 сентября.
Занятные соревнования устроят в субботу, в День без автомобиля, велосипедисты. Ребята из инициативы «Тутэйшы ровар» на неделе — Европейской неделе мобильности, если вы не знали, —
Команды — велосипедистов и пассажиров-добровольцев — уже набраны, но можно за ними понаблюдать или просто присоединиться — вне конкурса, так сказать. Условия жесткие: велосипедист должен двигаться по правилам дорожного движения. Старт — в 11.00 от Дворца гимнастики.
А в 12.30 могилевчан зовут на площадь около памятника танку на пересечении улиц Сурганова и Якубовского. Поучаствовать в
В 14.00 начнутся показательные выступления парашютистов и летчиков. На земле будут работать музей авиатехники, выставка ретроавтомобилей, игровые и спортивные площадки. С 18.00 до 22.00 пройдет дискотека. На сцене выступят группы BEZ. NOT, Museonband, DJ Finn и хедлайнеры вечера — 3T.ON. Завершится все фейерверком.
Уха, шурпа, блинчики, танцы, рукоделие, спорт — все это будет в воскресенье на
Начало — в 11.00. Работа площадок завершится в 16.00, а до 18.00 организаторы предложат обсудить праздник за чашкой чая.
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