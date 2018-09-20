Авиашоу, гонки велосипедов с троллейбусами, фест для пожилых. Топ-3 в афише выходных

А вы уже составили планы на ближайшие выходные? Предлагаем использовать последние по-летнему теплые деньки по максимуму и не сидеть в четырех стенах. И вот вам топ-3 событий, которые стоит посетить в Могилеве 22 и 23 сентября.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Занятные соревнования устроят в субботу, в День без автомобиля, велосипедисты. Ребята из инициативы «Тутэйшы ровар» на неделе — Европейской неделе мобильности, если вы не знали, — раздавали велосипедистам фрукты , замеряли, где самые высокие бордюры . А теперь будут проверять, кто быстрее: велосипед или общественный транспорт.

Команды — велосипедистов и пассажиров-добровольцев — уже набраны, но можно за ними понаблюдать или просто присоединиться — вне конкурса, так сказать. Условия жесткие: велосипедист должен двигаться по правилам дорожного движения. Старт — в 11.00 от Дворца гимнастики.

А в 12.30 могилевчан зовут на площадь около памятника танку на пересечении улиц Сурганова и Якубовского. Поучаствовать в акции «Оставь автомобиль дома» могут все: велосипедисты, скейтбордисты, гироскутеристы, роллеры. Старт — в 13.15 в сторону деревни Новое Пашково на аэродром, где пройдет авиашоу.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Авиашоу «Крылья Виктории» устроит Могилевский аэроклуб им. Кулагина на аэродроме около деревни Новое Пашково. Его посвятят 75-летию освобождения Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков.

В 14.00 начнутся показательные выступления парашютистов и летчиков. На земле будут работать музей авиатехники, выставка ретроавтомобилей, игровые и спортивные площадки. С 18.00 до 22.00 пройдет дискотека. На сцене выступят группы BEZ. NOT, Museonband, DJ Finn и хедлайнеры вечера — 3T.ON. Завершится все фейерверком.



Фото: tradeestate.cz

Уха, шурпа, блинчики, танцы, рукоделие, спорт — все это будет в воскресенье на фестивале для пожилых людей «Креативный возраст». Он пройдет в агроусадьбе «Серая шейка» в деревне Полыковичи.

Начало — в 11.00. Работа площадок завершится в 16.00, а до 18.00 организаторы предложат обсудить праздник за чашкой чая.

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