Оценим перспективы развития краудфандинга на MFO Russia Forum



MFO Russia Forum

Сегодня мы решили рассказать, почему считаем важным пригласить вас на круглый стол «Краудфандинг в России», который состоится в рамках MFO RUSSIA FORUM 2018 http://forum-mfo.ru/ .

Краудфандинг давно перестал быть «блокчейном» кредитного рынка. Это не просто модное слово, но и реально работающий, причем активно растущий, рынок.

За прошлый год рынок краудфандинга в России увеличился на 83%. Через площадки по сбору «народных» денег прошло 11 млрд рублей. Обратил внимание на этот рынок и регулятор – уже разработан проект закона о краудфандинге. Причем регулирование планируется установить не в пример мягче, чем для МФО. Возможно, стоит присмотреться к новым возможностям? Причем не обязательно открывать краудфандинговый сервис самому – многие площадки с удовольствием сотрудничают с МФО как инвесторами.

На круглом столе «Краудфандинг в России» эксперты расскажут о мировом опыте коллективных инвестиций, особенностях российского рынка, возможностях и перспективах его развития.

Дмитрий Пангин, генеральный директор Penenza:

– Где больше всего посредников? Правильно, в цепочке между получателем и источником денег. Поэтому, когда я сотоварищи «придумал» Penenza.ru, основной идеей было – минимизировать количество людей и максимизировать автоматизацию процессов. Так 7 айтишников сделали этот проект.

До краудлендинга посредником выступала банковская система, с помощью которой люди с излишком денег – вкладчики – давали в долг тем, кто нуждался в средствах, – заемщикам. Но спасибо кризису 2008-2009, когда 2 фактора – недоверие к банкам и развитие интернет-технологий – «взорвали» финансы. В 2008 году количество краудфандинговых платформ по всему миру выросло на 38% по сравнению с 2007. Сейчас в США, Китае, Великобритании краудлендинговые платформы соперничают по объемам сделок с банками. В России краудфинансовые платформы начали появляться в 2014 году, и тоже как ответ на кризис доверия к традиционным финансовым организациям. Сейчас оборот мирового рынка краудфандинга составляет примерно 55-60 миллиардов долларов в год. В России рынок народного финансирования в 2017 году достиг 11,2 млрд руб.

Обо всем этом - о развитии рынка крадфинансов, о портрете народного инвестора и заемщика, о проекте Penenza я расскажу на MFO RUSSIA FORUM 2018.

Алексей Басенко, генеральный директор SimpleFinance:

– Мы постарались создать полноценную альтернативу привычным банковским продуктам. Для физлиц мы предлагаем возможность инвестировать средства в бизнес (предоставляя займы) с доходностью в 3 раза превышающую ставки по депозитам. А для сегмента малого бизнеса мы предлагаем новый, удобный инструмент для получения финансирования.