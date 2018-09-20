Предприятия Беларуси не платят по счетам - не могут

banki24.by Если верить Белстату, то в 2018 году в стране продолжила расти всевозможная просроченная задолженность предприятий. Например, «плохой» долг по кредитам и займам к 1 августа увеличился на 5,6% до 2,6 млрд BYN, пишет





При этом совокупный долг по кредитам и займам в 2018 году рос медленнее, чем просроченный. Это говорит об ухудшении структуры задолженности и увеличении доли проблемной.





Главными накопителями просроченных кредитов и займов в Беларуси остались промышленность (1 251 млн BYN) и сельское хозяйство (487 млн BYN). Долг промышленности с начала 2018 года подскочил на 14,9%, долг аграриев — на 10,7%.





Просроченная дебиторская задолженность к 1 августа достигла 7,95 млрд BYN и выросла за 7 месяцев на 12,6%. Просрочка увеличивалась быстрее, чем «обычка», поэтому доля проблемных долгов возросла с 21,1% до 22%.





Около 4,5 млрд BYN просроченной дебиторки имела промышленность, еще 1,1 млрд BYN — оптовая торговля. Долги первой с начала 2018 года выросли на 11,4%, второй — упали на 8%.





До 6,96 млрд BYN доросла просроченная задолженность предприятий за товары, работы и услуги. В течение января—июля она увеличилась на 4,9%. Удельный вес просрочки поднялся с 18,9% до 19,4%.





На 1 августа порядка 2,7 млрд BYN не оплатили по счетам за товары, работы и услуги промышленники, 2,6 млрд BYN — сельхозники. «Мусорные» долги промышленности за 7 месяцев выросли на 8,4%, сельского хозяйства — на 12,9%.









Среди компаний реального сектора были и те, кто не погашал задолженность по налогам, сборам и социальному страхованию. На 1 августа просроченный долг составил 210 млн BYN (+18,4% к началу года). Доля проблемной задолженности за 7 месяцев выросла с 6 до 7,9%.





Не платили в бюджет в основном предприятия промышленности (124,5 млн BYN) и сельского хозяйства (45,7 млн BYN). У первых недоплата увеличилась на 18,6%, у вторых — на 8,6%.





Просрочка за топливно-энергетические ресурсы поднялась на 5,7% до 1,1 млрд BYN. Удельный вес проблемной задолженности в 2018 году вырос с 25,9% до 30,8%.





Главными должниками за энергоносители на 1 августа являлись промышленность (673 млн BYN) и сельское хозяйство (379 млн BYN). Задолженность промышленников подросла на 2,8%, аграриев — на 9,5%.