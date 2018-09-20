"Шедевры" белорусской архитектуры: "вкопанный" унитаз и дорога в забор

Туристическая Беларусь тоже имеет лоск, главное, не отклоняться от маршрута. Ведь там, в старых дворах и на второстепенных улицах — всё то, что сделано только для наших людей: экстремальные пандусы, ямочные ремонты, откровенная халтура и безграмотность проектировщиков.





tut.by публикует некоторые такие "шедевры" нам прислали на «Доску позора» в этот раз. публикует некоторые такие "шедевры" нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

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