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"Шедевры" белорусской архитектуры: "вкопанный" унитаз и дорога в забор
«У них всё для людей!» — это, пожалуй, самое первое впечатление белорусского туриста от увиденного за границей. Вспоминают про архитектуру, удобную инфраструктуру, ровные дороги, велодорожки и всё остальное.
монтаж радиатора в 4-й городской поликлинике Минска от представителей сантехников старой школы
Туристическая Беларусь тоже имеет лоск, главное, не отклоняться от маршрута. Ведь там, в старых дворах и на второстепенных улицах — всё то, что сделано только для наших людей: экстремальные пандусы, ямочные ремонты, откровенная халтура и безграмотность проектировщиков.
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«У них всё для людей!» — это, пожалуй, самое первое впечатление белорусского туриста от увиденного за границей. Вспоминают про архитектуру, удобную инфраструктуру,...
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