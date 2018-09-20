﻿ "Шедевры" белорусской архитектуры: "вкопанный" унитаз и дорога в забор. 21.by
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"Шедевры" белорусской архитектуры: "вкопанный" унитаз и дорога в забор

21.09.2018 16:23 — Разное | Партизан  
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«У них всё для людей!» — это, пожалуй, самое первое впечатление белорусского туриста от увиденного за границей. Вспоминают про архитектуру, удобную инфраструктуру, ровные дороги, велодорожки и всё остальное.
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монтаж радиатора в 4-й городской поликлинике Минска от представителей сантехников старой школы

Туристическая Беларусь тоже имеет лоск, главное, не отклоняться от маршрута. Ведь там, в старых дворах и на второстепенных улицах — всё то, что сделано только для наших людей: экстремальные пандусы, ямочные ремонты, откровенная халтура и безграмотность проектировщиков.

tut.by публикует некоторые такие "шедевры" нам прислали на «Доску позора» в этот раз.
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Теги: Минск
 
 
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«У них всё для людей!» — это, пожалуй, самое первое впечатление белорусского туриста от увиденного за границей. Вспоминают про архитектуру, удобную инфраструктуру,...
 
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