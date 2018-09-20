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Канопацкую заблокировали в "Одноклассниках" за БЧБ-флаг
Российская социальная сеть "Одноклассники" заблокировала профиль депутата Анны Канопацкой и удалила два сообщения о сборе подписей в поддержку законопроекта об использовании и охране первого государственного флага Беларуси.
Сейчас доступ к странице восстановлен, но посты удалены и заблокированы для повторной публикации, сообщила Анна Канопацкая в Фейсбуке.
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Российская социальная сеть "Одноклассники" заблокировала профиль депутата Анны Канопацкой и удалила два сообщения о сборе подписей в поддержку законопроекта об...
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