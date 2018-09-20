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Лукашенко пришлось ждать Путина 2 часа: тот, как всегда, опоздал

21.09.2018 16:00 — Разное | Партизан  
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Президент РФ Владимир Путин почти на два часа опоздал на встречу с Александром Лукашенко.
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Это выяснилось из онлайн-трансляции предстоящей встречи, которую ведет издание gazeta.ru.

"Встреча в Сочи была запланирована на час дня. Но пока подтверждения о ее начале нет. Всем известна привычка Владимира Путина опаздывать к началу мероприятий. Это происходит регулярно даже на уровне международных мероприятий. Встреча с Лукашенко имеет статус рабочего визита. Так что, похоже, кому-то придется подождать", - написало российское издание в 13.15.

И лишь в 14.54 издание сообщило что встреча Путина и Лукашенко началась.
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фото: пресс-служба президента РФ

Тем  временем пресс-служба Лукашенко уведомила, что Лукашенко не будет общаться с прессой ни до, ни после переговоров.





 
 
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Президент РФ Владимир Путин почти на два часа опоздал на встречу с Александром Лукашенко.
 
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