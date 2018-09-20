dw.com Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась проходить психиатрическую экспертизу, назначенную ей французским судом в связи с распространением пропагандистских видеороликов джихадистской организации "Исламское государство" (ИГ), передает





Это решение суда Ле Пен обнародовала и прокомментировала в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 сентября.





"Это режим действительно начинает пугать", - написала она, назвав требование бредовым. С ней обращаются, как с педофилом или человеком, страдающим нарушениями на сексуальной почве, пожаловалась Ле Пен.





По решению суда психиатрам предстоит выяснить, была ли политик вменяема, когда в декабре 2015 года выкладывала в Twitter кадры жестоких убийств, совершаемых боевиками ИГ, а также проверить, может ли ее психическое здоровье угрожать общественному порядку и безопасности других людей.









Против правой популистки возбуждено дело по факту распространения изображений насильственного характера, которые могут быть доступны несовершеннолетним. Законы Франции наказывают распространителей подобных публикаций лишением свободы сроком до трех лет и штрафом в размере 75 тыс евро.





Марин Ле Пен обладала парламентским иммунитетом, но некоторое время назад была лишена его. Объясняя свои действия, она подчеркнула, что после теракта в Париже в ноябре 2015 года, унесшего жизни 130 человечек, хотела "изобличить ужасы ИГ".