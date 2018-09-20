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МАРТ призывает быть предельно внимательными при покупке товаров легкой промышленности по низким ценам

21.09.2018 16:47 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли с участием областных и районных исполнительных комитетов, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по стандартизации и Министерства внутренних дел 11 сентября проведело совместные мониторинги, сообщил МАРТ. Было проверено 27 торговых объектов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам, расположенных в Минске, Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно и Бобруйске.

"Во всех торговых объектах, принадлежащих 23 субъектам хозяйствования, установлены нарушения законодательства о торговле (недоведение полной и достоверной информации о продавце, реализуемом товаре, его производителе и т.д.). Также имели место отсутствие документов об оценке соответствия, несоблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза", - говорится в сообщении. 

Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, считают в министерстве.

По итогам контрольных мероприятий запрещена реализация небезопасной продукции на сумму более Br38,8 тыс., субъектам хозяйствования выдано 53 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков). В случае невыполнения данных рекомендаций к субъектам хозяйствования могут быть применены меры административной ответственности.

По фактам повторно выявленных нарушений, аналогичных установленным в ходе предыдущих мониторингов, рассматривается вопрос о начале административного процесса в отношении виновных лиц 13 субъектов хозяйствования.

В целях минимизации рисков МАРТ призывает потребителей воздержаться от покупок в случае отсутствия у продавца документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и др.).

Справочно: в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 11 закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей" продавец обязан по требованию потребителя предоставить документы, подтверждающие качество товара.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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