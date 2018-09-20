Механизм безбумажной торговли необходимо внедрять в ЕАЭС – Турчин

В ЕАЭС нужно внедрять и развивать механизм безбумажной торговли, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на заседании объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза в Минске в пятницу.

"Благодаря интеграционному взаимодействию растет взаимная торговля стран ЕАЭС, реализуются проекты и инициативы, предлагаемые в соответствии с цифровой повесткой ЕАЭС и касающиеся цифровых транспортных коридоров, внедрения электронных разрешительных документов и их взаимного признания", - сказал А.Турчин.

Его слова приводит пресс-служба правительства.

"Особое внимание необходимо уделять внедрению и развитию механизма безбумажной торговли, основанной на концепции единого окна, что позволит решить задачи по упрощению процедур торговли и оптимизации существующих технологий", - добавил он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в быстром и безопасном перемещении через территорию страны товаров в направлении Европы и стран Азиатско-Тиохоокеанского региона.

"Надеюсь, что этому будет способствовать создаваемая сегодня единая система транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС, в том числе с сопряжением информационных систем государств союза", - сказал он. "Белорусская сторона планирует принять полноценное участие в этой системе", - добавил А.Турчин.

По его словам, "сегодня становится очевидным, что общими задачами являются использование информационных технологий в таможенном деле для цифровизации экономики ЕАЭС, расширение практики применения в странах союза международного таможенного законодательства и гармонизации национальных законодательств, обеспечение беспрепятственного транзита товаров через территорию стран ЕАЭС". "Эти вопросы нашли отражение в повестке сегодняшнего заседания объединенной коллегии", - заметил А.Турчин.