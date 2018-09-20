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Минфин готовит республиканский бюджет-2019 с профицитом 1,3% ВВП, улучшил прогноз по доходам

21.09.2018 16:28 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси оценивает доходы республиканского бюджета в 2019 году на уровне Br23,5 млрд, расходы – Br21,8 млрд, сказано в публикации  начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень в ведомственном журнале "Финансы, учет, аудит".

Профицит республиканского бюджета в следующем году оценивается на уровне Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП. Профицит будет направлен на погашение части внешнего госдолга.

Доходы республиканского бюджета по сравнению с ожидаемым исполнением в 2018 году вырастут крайне незначительно – на 0,1%. Как сообщалось, в начале августа Минфин прогнозировал снижение доходов бюджета-2019 на 1,7% и соответствующее сокращение расходов для обеспечения профицитного бюджета.

Профицит консолидированного бюджета (республиканский и местные бюджеты) планируется в размере Br1,5 млрд при ожидаемых доходах Br36,6 млрд (рост на 1,6% к оценке доходов в 2018 году) и расходах на Br35,1 млрд.

В публикации отмечается, что проект бюджета подготовлен исходя из консервативного сценария развития белорусской экономики. В основу бюджета положен рост ВВП на 2,1% при официальном целевом прогнозе не менее 4%. Для расчета показателей бюджета использован среднегодовой обменный курс Br2,2160/$1 и среднегодовая инфляция на уровне 5,3%. Проект бюджета сформирован из предположения неизменности ставки рефинансирования, которая с 27 июня 2018 года составляет 10% годовых. Также Минфин закладывает в проект бюджета консервативный сценарий мировой цены на нефть – на уровне $60 за баррель.

"Разработанный на будущий год законопроект о республиканском бюджете предполагает проведение консервативной бюджетной политики с одновременным повышением социальной направленности бюджета, а также нацелен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение сбалансированного роста экономики", - отмечает Е.Печень.

Бюджет сохранит социальную направленность. Из консолидированного бюджета на социальные цели будет выделено Br16,1 млрд, что на 12,5% больше, чем ожидается в 2018 году. Предусмотрено увеличение зарплаты в бюджетном секторе до 80% от средней зарплаты по стране. Средняя пенсия по возрасту должна вырасти до 40% от средней зарплаты в экономике.

При этом господдержка экономики в следующем году будет сокращена на 10%.

По данным Минфина, платежи по госдолгу в 2019 году составят Br8,7 млрд, что составляет 40% расходов республиканского бюджета. На погашение госдолга планируется направить Br5 млрд, выплату процентов – Br3 млрд.  

Республиканский бюджет Беларуси на 2018 год запланирован с профицитом Br733,9 млн, или 0,65% ВВП, доходы - Br20,5 млрд (рост на 7,5% к доходам бюджета-2017), расходы - Br19,75 млрд (рост на 7%).

Профицит республиканского бюджета в январе-июне 2018 года составил Br2,7 млрд, или 4,8% ВВП. Доходы республиканского бюджета составили Br11,47 млрд, или 55% плана на год. При этом доходы от внешнеэкономической деятельности (в основном, экспортные пошлины на нефтепродукты) равнялись Br2,7 млрд, или 71,5% плана на год.

Как сообщалось, по оценке ведомства, снижение доходов бюджета в следующем году составит около Br600 млн (почти $300 млн по текущему курсу - ИФ) из-за начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. В результате снизятся поступления в белорусский бюджет от экспортных пошлин на нефтепродукты и на четверть будет уменьшена ставка акцизов на нефтепродукты (чтобы компенсировать нефтезаводам издержки из-за отсутствия повышения розничных цен - ИФ).

В соответствии с бюджетным правилом, на период до 2020 года включительно все экспортные пошлины на нефтепродукты направляются на поддержание профицита бюджета и погашение внешнего госдолга.

По данным Минфина, на погашение внешнего госдолга в 2018 году потребуется $3,55 млрд, в 2019 году - $3,6 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа 2018 года составил $16,5 млрд, сократившись на 1,1%. Внутренний госдолг на 1 августа составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на 0,2%. Совокупный госдолг Беларуси уменьшился за январь-июль на 0,1% до Br42,1 млрд на 1 августа.

 
 
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Министерство финансов Беларуси оценивает доходы республиканского бюджета в 2019 году на уровне Br23,5 млрд, расходы – Br21,8 млрд, сказано в публикации  начальника...
 
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