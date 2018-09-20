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Вступление Азербайджана в ОДКБ на сегодня нереально - глава думского комитета по делам СНГ

21.09.2018 16:24 — Разное | Интерфакс  
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Вступление Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время практически невозможно, считает глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Лично я приветствую вступление Азербайджана в ОДКБ. Но, это практически невозможно, так как необходимо изменение документов", - сказал Л.Калашников на пресс-конференции в Баку в пятницу.

Он отметил, что решение о вступлении принимается на основе консенсуса. "Однако, Армения заблокирует данное решение", - отметил Л.Калашников.

По его мнению, созданные в мире различные платформы по урегулированию конфликтов до сих пор не оправдали свое предназначение.

"Как только создаются форматы для урегулирования конфликтов, такие как Минская группа ОБСЕ, где присутствуют мировые игроки, они не могут найти решения возложенной на них миссии",- отметил он.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, "а по поводу США я не уверен, так как рядом Иран и Турция, в отношениях с которыми Вашингтон испытывает напряженность". "Поэтому я всегда говорил и считаю свое мнение верным - карабахский конфликт могут урегулировать только Азербайджан, Россия и Армения - Алиев, Путин и Пашинян", - добавил он.

 
 
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Вступление Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время практически невозможно, считает глава комитета...
 
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