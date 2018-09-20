Прокуратура прорабатывает изменения в уголовное законодательство, призванные усилить меры по борьбе с пьяным вождением, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, выступая на 28-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ в Душанбе, Таджикистан.

Генпрокурор отметил положительный эффект законопроекта о корректировке норм административного и уголовного законодательства, который был принят в 2013 году и усилил ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас прорабатываются новые изменения в Уголовный кодекс, рассказал А.Конюк. Среди них: установление минимального и увеличение максимального срока наказания в виде лишения свободы за вождение в нетрезвом состоянии с тяжкими последствиями, применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.

"Принятие таких мер позволит закрепить положительные тенденции в сфере безопасности дорожного движения, снизить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, уменьшить количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пострадавших в них людей", ‑ убежден генеральный прокурор.