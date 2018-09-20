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В Минске на ж/д станции "Институт Культуры" молодой человек попал под поезд
Фото из архива minsk-metro.net
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на железнодорожной станции "Институт Культуры" грузовым поездом, следовавшим по маршруту Орша - Минск, был травмирован 22-летний житель столицы, сообщила БЕЛТА инспектор профилактики Минского ОВД на транспорте Оксана Ульчиц.
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на железнодорожной станции "Институт Культуры" грузовым поездом, следовавшим по маршруту Орша - Минск, был травмирован...
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