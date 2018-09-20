Как IQ супруги влияет на продолжительность жизни мужа?

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Исследования показывают, что, даже обладая одинаковыми ДНК, близнецы, которые были женаты на женщинах с высоким IQ, в среднем жили дольше и были счастливее своих братьев, у которых жены не отличались высоким интеллектом. Почему?

В ходе недавнего исследования, проведенного учеными Абердинского университета, выяснилось, что мужчины, женатые на женщинах с высоким уровнем IQ, живут дольше и в большей степени довольны своей жизнью, сообщает umnaja.ru . Кроме того, наличие умной жены защищает от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Проводя исследование, ученые сравнивали пары идентичных близнецов. Оказалось, что, даже обладая одинаковыми ДНК, близнецы, которые были женаты на женщинах с высоким IQ, в среднем жили дольше и были счастливее своих братьев, у которых жены не отличались высоким интеллектом.

Ученые предполагают, что подобному феномену есть несколько объяснений:

Во-первых, образованные женщины чаще делают выбор в пользу здорового образа жизни и правильного питания, приобщая к этому и своего мужа. Кроме того, умные женщины чаще лучше анализируют информацию о медицинских услугах и своевременно обращаются за грамотной медицинской помощью, если это необходимо.

Во-вторых, наличие спутника жизни с высоким IQ предполагает, что ваше общение будет происходить на более высоком интеллектуальном уровне, являясь своеобразной тренировкой для мозга. Этот фактор является значимым, поскольку развитие мозга напрямую связанно с физическим здоровьем, и многочисленные исследования показывают, что умные люди живут дольше.

Подводя итог своему исследованию, профессор Лоуренс Уэйли делает следующий вывод: «Стоило бы с детства учить мальчиков, что если они хотят жить долго и счастливо, то им следует выбирать в жены в первую очередь умных женщин».