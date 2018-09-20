ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске покажут новый фильм Т. Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»

21.09.2018 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске покажут новый фильм Т. Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма

Проект velcom Silver ART покажет минским зрителям нашумевшую картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Фильм появится в репертуаре кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen 27 сентября. А 26 сентября состоится специальный предпремьерный показ новой работы знаменитого режиссера в зале VOKA при участии кинокритика Антона Сидоренко.

На то, чтобы его новое детище могло увидеть свет, у Терри Гиллиама ушло без малого 30 лет. Первоначально задуманный как экранизация романа Сервантеса, проект пережил кардинальные изменения сценария, неоднократные смены актерского состава, несколько раз откладывался на полку по причине проблем с финансированием, нездоровья исполнителей главных ролей и даже стихийных бедствий – пока в мае 2018 года не был представлен публике на 71-м Международном кинофестивале в Каннах.


В Минске покажут новый фильм Т. Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»
Фото: Фото из открытых источников

Замысел фильма родился у Терри Гиллиама еще в 1989 году, попытки приступить к съемкам предпринимались в 2000 и 2008 годах. Роль Тоби – режиссера, который в поисках вдохновения для создания очередного фильма возвращается в Испанию, где снимал свой дипломный проект про Дон Кихота, – могли бы сыграть Джонни Депп, Юэн Макгрегор или Джек О’Коннел. Роль спятившего сапожника Хавьера, который считает себя Дон Кихотом, а в Тоби видит Санчо Пансу, мы могли бы увидеть в исполнении Жана Рошфора, Джона Херта или Майкла Пейлина. Однако долгожданные съемки стартовали лишь в октябре 2017 года – с Адамом Драйвером и Джонатаном Прайсом в главных ролях. Компанию на съемочной площадке и на экране им составили Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгорд, Оскар Хаэнанда, Росси де Пальма, Жорди Молья и другие актеры.

Кстати, подобно Дон Кихоту, самому Терри Гиллиаму тоже пришлось вести борьбу с ветряными мельницами за свое детище. В какой-то момент режиссера, известного такими картинами, как «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Бразилия», «Двенадцать обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Воображариум доктора Парнаса», даже лишили прав на «Человека, который убил Дон Кихота».

 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм появится в репертуаре кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen 27 сентября. А 26 сентября состоится специальный предпремьерный показ новой работы знаменитого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на ж/д станции "Институт Культуры" молодой человек попал под поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика