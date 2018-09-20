|
TUT.BY приглашает читателей на встречу
Дорогие друзья!
В начале октября мы бы хотели познакомиться с вами поближе — узнать о вашем личном опыте поиска информации в интернете, понять, что вам нравится, а чего не хватает, услышать мнение о том, как работает TUT.BY.
Если вы не читаете TUT.BY — это не беда, ваше мнение и ваш опыт нам также очень важны.
Если у вас есть время и желание встретиться с нами за приятной беседой — заполните, пожалуйста, эту
Пригласить, к сожалению, всех не сможем, но ответим обязательно всем!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие друзья!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)