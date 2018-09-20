TUT.BY приглашает читателей на встречу

Дорогие друзья!

В начале октября мы бы хотели познакомиться с вами поближе — узнать о вашем личном опыте поиска информации в интернете, понять, что вам нравится, а чего не хватает, услышать мнение о том, как работает TUT.BY.

Если вы не читаете TUT.BY — это не беда, ваше мнение и ваш опыт нам также очень важны.

Если у вас есть время и желание встретиться с нами за приятной беседой — заполните, пожалуйста, эту форму .

Пригласить, к сожалению, всех не сможем, но ответим обязательно всем!