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В этом году выходят седьмые "Елки". Это будет последняя часть франшизы

21.09.2018 17:28 — Разное | Tut.by  
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Седьмая часть кинофраншизы «Елки», которая выйдет в прокат 27 декабря, станет последней. Об этом со ссылкой на генерального директора «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадима Смирнова сообщает РБК.

Издание подчеркивает, что «Елки» — самая успешная российская кинофраншиза, которую субсидировал Фонд кино. Наиболее прибыльным стал третий фильм, собравший в прокате 1,2 млрд российских рублей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это единственная картина, которая собрала более миллиарда в России и СНГ (без учета Украины).

В киноальманах «Елки Последние» войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Картина по традиции выйдет в канун новогодних праздников, премьера в Минске, вероятно, будет 27 декабря.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Седьмая часть кинофраншизы "Елки", которая выйдет в прокат 27 декабря, станет последней.
 
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