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«Чернобыльскую молитву» Алексиевич внесли в список лучших книг 21 века

21.09.2018 17:28 — Разное | KYKY  
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Журналисты американского издания Vulture привлекли писателей, литературных критиков и своих читателей – и все вместе составили список ста лучших книг XXI века. Туда попала книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», которую в 2005 году выпустили на английском языке под названием «Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster».

«Оценивать литературное наследие века спустя 18 лет после его начала – это нечто странное», – пишут составители списка. Касательно отбора книг они говорят, что попросили каждого из экспертов «назвать несколько книг, которые относятся к числу наиболее важных ста произведений художественной литературы, мемуаров, стихов и эссе с 2000 года. Цель состояла не в том, чтобы создать фиксированную библиотеку, а в том, чтобы взять размытое селфи культурного момента».

Книга Светланы Алексиевич попала в часть списка под названием «Остальная часть (преждевременная, спорная, произвольная, но все еще освещающая) списка». Про «Чернобыльскую молитву» публикуется комментарий Люка Санте, американского писателя и критика: «Беларуска Алексиевич, получившая Нобелевскую премию в 2015 году, как будто торгует устной историей. Ее книги, однако, не имеют большого сходства с формой, как это обычно практикуется. Здесь рассказы свидетелей и жертв «оркеструются», располагаются в контрапункте и, как фуги и спуски с целенаправленными эллипсами и повторениями, редактируются, чтобы каждый голос звучал поэтично. Алексиевич четко понимает, в какой степени она перекраивает свой материал, а ее книги лишь номинально о фактах – их волнуют впечатления и чувства, и они остаются в вашей голове еще долго после того, как вы перевернули последнюю страницу».

Весь список книг можете посмотреть на сайте.

Читайте по теме: Жертвовать собой, чтобы оставаться честной. Беседа со Светланой Алексиевич

 
 
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Журналисты американского издания Vulture привлекли писателей, литературных критиков и своих читателей – и все вместе составили список ста лучших книг XXI века. Туда...
 
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